Pulisic ha realizzato un gran gol per gli Stati Uniti contro il Paraguay ai Mondiali. La partita si è disputata al SoFi Stadium di Inglewood, California, che ha fatto registrare il tutto esaurito con 69.000 spettatori. Pochettino ha costruito la sua squadra attorno a una generazione di talenti che giocano in Europa, a partire dal milanista Pulisic.

Grande azione di Pulisic , s'infila tra due uomini, ne salta un terzo in area, tocco per McKennie che conclude, arriva Bobadilla che spedisce nella propria porta.

Palla in area e conclusione da posizione molto defilata di Gomez che Freese vede passargli davanti senza inquadrare la porta. Il vero fa il commentatore per la Fox...

Per i più giovani, Alexi è stato un giocatore anche del Padova in Serie A.Gli Stati Uniti dell'argentino Pochettino inaugurano i loro Mondiali contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood, California, che ha fatto registrare il tutto esaurito con 69.000 spettatori, in una sfida valida per il girone D. Pochettino ha costruito la sua squadra attorno a una generazione di talenti ch giocano in Europa, a partire dal milanista Pulisic. Dall'altra parte c'è il Paraguay di Gustavo Alfaro, che torna ai Mondiali per la prima volta dal 2010 dopo sedici anni di assenza.

La Albirroja ha conquistato il pass per il Nord America con una difesa granitica: soltanto 10 gol subiti in 18 partite di qualificazione Conmebol un record che racconta tutto della filosofia di Alfaro. Del girone D fanno parte anche Turchia e Australia





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