Punta a contrasto: la tendenza che ridisegna le scarpe più chic

La punta a contrasto ridisegna lo stiletto classico, dall'idea di Gabrielle Chanel del 1957 alle Dior Sunset della Cruise 2027, con abbinamenti pratici da provare.

La punta a contrasto sta dando una nuova forma alle scarpe più chic del guardaroba femminile. Il dettaglio, che sostituisce il consueto puntale arrotondato con un inserto di colore diverso, è al centro della novità proposta per le décolleté e per alcuni modelli con tacco e senza tacco.

Il riferimento storico è Gabrielle Chanel, che aveva già avuto questa idea nel 1957. In quell'anno disegnò un piccolo puntale nero su una slingback di pelle beige. Quasi settant'anni dopo, la novità si gioca proprio sulle proporzioni di quel dettaglio.

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La punta a contrasto sulle décolleté

La punta a contrasto cambia il carattere dello stiletto più classico, lasciando invariata la silhouette. A modificarne l'aspetto bastano pochi centimetri di pelle effetto serpente oppure di metallo lucido.

Dove ci si aspetterebbe il consueto puntale arrotondato compare un inserto a V che risale lungo il piede. Visto dall'alto, è il disegno dei due colori a dare slancio alla scarpa, anche se l'estremità resta piatta.

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Questa geometria è la stessa che la Maison Dior interpreta con le Dior Sunset, novità della Cruise 2027 già arrivate in boutique in autunno. Il modello mostra come il contrasto cromatico possa diventare il tratto distintivo di una scarpa elegante.

Dior Sunset e il bicolor squadrato

Il bicolor squadrato non è una soluzione riservata ai tacchi. Secondo quanto indicato, il disegno funziona bene anche sulle scarpe basse, come mostrano le ballerine con punta a contrasto citate nella stessa tendenza.

Nel caso delle Dior Sunset, il lavoro sulle linee rende la punta un elemento di design e non soltanto un accessorio decorativo. Il risultato è una scarpa che conserva la forma essenziale della décolleté, con un accento più moderno.

Per chi cerca una scarpa da portare con più occasioni, il principio resta lo stesso: un solo inserto di colore basta a cambiare l'equilibrio visivo del piede, senza aggiungere altri elementi.

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Come abbinare stivali, calze e jeans

Nel look proposto, gli stivali effetto seconda pelle si abbinano bene sia alle gonne sia ai pantaloni. La scelta di una tonalità aderente alla gamba crea una linea continua che valorizza la punta del modello.

La décolleté nera, affusolata e con una profonda scollatura a V, può essere portata anche sotto il tailleur. A interrompere il colore nero interviene una punta animalier in cavallino, chic e audace quanto basta.

Con i jeans scuri entrano in gioco anche i collant. La regola indicata è riprendere la tonalità della tomaia, così che a spiccare sia soltanto la punta. Su una décolleté nera con puntale argentato, per esempio, basta una calza nera velata per completare l'effetto.