Pupi Avati risponde al lapsus di Lucia Borgonzoni e parla dell'Agenzia per il Cinema. Le sue opinioni su Salvini e le nomine al vertice.

Il noto regista Pupi Avati ha affrontato con ironia e leggerezza il recente lapsus linguistico compiuto da Lucia Borgonzoni durante un dibattito al Senato. La sottosegretaria alla Cultura, nel ringraziare i presenti per il disegno di legge sul cinema, aveva confuso il nome del cineasta con il proprio cognome, definendolo uno dei "due fratelli 'Pupiavati' presenti in aula". Avati ha rivelato di aver ricevuto una telefonata dall'ufficiale governativa, la quale si era scusata ufficialmente per l'errore di pronuncia, unendo erroneamente il soprannome artistico del regista con la sua identità familiare.

La Risposta di Pupi Avati all'Errore

Avati ha dichiarato con grande disponibilità d'animo di non aver preso la cosa sul personale, definendo se stesso come una persona pragmatica che evita rancori inutili. Ha ammesso candidamente che, se avesse reagito con rabbia, avrebbe agito da "cretino", evidenziando la sua natura schietta e la sua capacità di distinguere tra errori di battitura o di parlata e intenzioni maliziose. La vicenda ha sottolineato l'importanza di mantenere un clima collaborativo nel settore culturale, dove le figure istituzionali e gli artisti devono spesso interagire per il progresso delle iniziative legislative.

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L'Origine del Soprannome e la Vita di Avati

Il soprannome "Pupi" deriva da una storia personale molto antica, legata al primo amore della madre, un violinista austriaco. Quando nacque, l'animale domestico preferito dei genitori o l'immagine di quel passato amoroso ispirò un nomignolo che lui stesso definisce adatto a cani e gatti. La madre, chiamandolo con quel nome affettuoso, provocava spesso scene comiche in cui tutti si voltavano aspettandosi la comparsa di un animale domestico, mentre usciva semplicemente lui, il bambino umano. Questo aneddoto rivela un lato intimo e curioso della sua vita privata.

L'Impatto sulle Carrieree degli Altri

Altri grandi nomi del cinema, come Ugo Tognazzi e Federico Fellini, hanno contribuito a consolidare questo soprannome nel gergo artistico. Tognazzi lo chiamava "Pupavati" e Fellini "Pupone", termini che sono entrati a far parte della storia del cinema italiano. Anche suo fratello Antonio, condivide con lui la passione per il cinema ma lamenta spesso di essere considerato solo come il fratello di Pupi Avati, un'ingiustizia che il regista riconosce e con cui fa fronte comune nella difesa della propria indipendenza artistica e professionale.

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Le Posizioni su Salvini e l'Agenzia Cinema

Oltre alla vicenda del lapsus, Pupi Avati ha espresso le sue opinioni su diversi fronti politici e culturali. Ha criticato la figura di Matteo Salvini, definendo insaziabile la sua richiesta di flat tax e altre misure economiche che potrebbero non essere sostenibili per l'Unione Europea. Allo stesso tempo, ha elogiato l'intesa parlamentare per la nuova Agenzia per il Cinema, ringraziando figure come Luigi Di Maio e Elly Schlein per il lavoro svolto. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per le nomine che potrebbero dirigere l'ente, definendo i nomi circolanti come "terribili" e non all'altezza delle esigenze del settore.

Le Preoccupazioni per il Futuro del Settore

Avati ha sottolineato di essere molto preoccupato non solo per se stesso, dato che ha 88 anni, ma per il futuro delle politiche culturali e della gestione dei fondi pubblici. La sua esperienza e la sua voce influente nel panorama culturale italiano offrono uno spunto di riflessione importante sulle scelte che verranno prese nelle prossime settimane. La sua dichiarazione finale ricorda l'importanza di un sistema in cui le decisioni non siano prese da un solo soggetto, ma da un consenso ampio, come accaduto recentemente in Serbia dove gli studenti hanno scelto un nuovo percorso politico per liberarsi da un regime autoritario e immaginare un futuro migliore per il loro paese.