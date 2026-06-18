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Pupo alla maturità a 72 anni: il sogno dei genitori e la voglia di nuove sfide

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Pupo alla maturità a 72 anni: il sogno dei genitori e la voglia di nuove sfide
PupoMaturità72 Anni
📆6/18/2026 10:31 AM
📰HuffPostItalia
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Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, a 72 anni ha affrontato l'esame di maturità all'istituto Minerva di Roma. Una scelta motivata dalla voglia di nuove sfide e dal desiderio di rendere omaggio ai genitori. Dopo il diploma, il cantautore prevede di iscriversi a Scienze della Comunicazione.

Enzo Ghinazzi, universalmente noto come Pupo , a 72 anni ha deciso di sedersi tra i banchi di scuola per affrontare l'esame di maturità . L'artista toscano si è presentato all'istituto Minerva di Roma, il suo volto noto ha suscitato curiosità e ammirazione tra i più giovani candidati.

Con la sua consueta ironia e determinazione, Pupo ha spiegato le ragioni di questa scelta inaspettata: "Mi spinge la voglia di nuove sfide, come è nel mio carattere. Sono un curioso, ho voglia di fare un regalo postumo ai miei genitori, che ci tenevano tanto. Anche questo è un grande stimolo". Il cantautore ha confessato di aver già raggiunto numerosi traguardi professionali, ma sentiva il bisogno di un obiettivo personale che lo completasse come uomo.

La sua preparazione è stata meticolosa: ha studiato con impegno, seguendo i programmi scolastici e confrontandosi con i docenti.

"Ho scelto materie umanistiche perché penso sia nelle mie corde. Mi appassiona particolarmente Gabriele D'Annunzio, anche perché mi rivedo molto nella sua vita, nella sua voglia di vivere intensamente e di superare i limiti". Pupo non si è limitato a sostenere le prove scritte e orali, ma si è fermato con i ragazzi per scambiare opinioni sulle tracce, dimostrando una grande apertura e voglia di condividere l'esperienza.

Per molti studenti, la sua presenza è stata un'ispirazione: vedere un artista affermato reinventarsi e mettersi in gioco ha trasmesso un messaggio potente sull'importanza dell'istruzione e della crescita personale. Il cantautore ha già programmato il futuro: "Dopo il diploma, vorrei continuare gli studi iscrivendomi a Scienze della Comunicazione. Non voglio fermarmi, la conoscenza è un viaggio che non ha fine".

La sua storia dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni e che l'età non è un ostacolo per imparare. Pupo, con la sua maturità conseguita a 72 anni, diventa un simbolo di resilienza e di amore per la cultura, un esempio per tutte le generazioni.

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Pupo Maturità 72 Anni Esame Istituto Minerva

 

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