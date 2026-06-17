L'artista toscano ha deciso di rimettersi in gioco e di studiare seriamente per recuperare il tempo perduto e tributare i suoi genitori. Pupo ha chiarito di non volere alcuna 'spintarella' o trattamento di favore e ha promesso di aiutare i suoi compagni di classe se glielo chiederanno.

Pupo si iscrive alla scuola superiore a 70 anni per recuperare il tempo perduto e tributare i suoi genitori. L'artista ha deciso di puntare al diploma in Scienze Umane e ha iniziato a studiare seriamente in un istituto privato di Arezzo.

Grazie a un credito scolastico di 32 punti, gli basteranno solo 28 punti per raggiungere il fatidico 60, ma il suo obiettivo personale è arrivare a 80. Pupo ha chiarito di non volere alcuna 'spintarella' o trattamento di favore e ha promesso di aiutare i suoi compagni di classe se glielo chiederanno, a patto di non farsi scoprire. Dopo la Maturità, l'obiettivo è già l'università: 'Voglio prendere la laurea in Scienze della comunicazione. In tre anni dovrei farcela. Preparatevi al dottor Pupo'





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