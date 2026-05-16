Purrdy, la gatta che ha protetto i suoi piccoli in condizioni difficili e ha ispirato un'adozione per tre gattini

La storia di Purrdy, una gatta tigrata che ha dovuto sopravvivere in condizioni precarie all'aperto mentre proteggeva i suoi quattro gattini appena nati mentre i volontari della Spca della contea di Tompkins l'hanno incontrata durante un programma di cattura, sterilizzazione e rilascio. Dopo aver dimostrato un amore incondizionato per i suoi piccoli e aver infranto la prognosi delviluppo del loro fratellino Bailey dopo una grave condizione neurologica, più persone hanno sentito il bisogno di adottare i tre gattini ancora vivibili, mentre la mamma continua a fare le fusa e a mantenere un legame profondo con i suoi piccoli.

Per mesi, una gatta tigrata ha dovuto sopravvivere in condizioni precarie all'aperto mentre i suoi quattro gattini appena nati la hanno aiutata a proteggerli con la sua dolcezza assoluta.

Dopo essere stati presi in carico da programmi di cattura, sterilizzazione e rilascio, la famiglia è stata trasferita in uno stallo gestito da Ny Foster Kittens, dove la gatta ha iniziato a fare le fusa a gmmini uomini, dimostrando ancora fiducia negli esseri umani anche dopo i difficili eventi vissuti. Anche se Bailey, uno dei gattini, è morto dopo pochi giorni, i suoi fratellini hanno dimostrato affetto e sostegno mentre la gatta e le altre tre gattine imparavano a vivere in un ambiente più adatto alle loro esigenze.

I tre gattini stanno crescendo più sicuri, più vivaci e più pieni di vita, mentre la gatta continuerà a fare le fusa e essere vicina ai suoi piccoli. Presto, i tre gattini saranno pronti per l'adozione, dopo che la mamma sarà finalmente ricevuta la sua famiglia in una casa vera dove i piccoli possono crescere al sicuro.

Anche i membri di questa famiglia sperano che il futuro restituisca loro la dolcezza che hanno continuato a otorgar anche negli stessi giorni difficili





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