Pussy Riot e Femen uniscono le forze in una protesta pacifica a Venezia contro la Russia

Le Pussy Riot e le Femen hanno organizzato un sit-in davanti al padiglione russo alla Biennale di Venezia, esprimendo il loro sostegno all'Ucraina e protestando contro la politica russa. La protesta è stata gestita senza incidenti dalla Digos.

A Venezia, le Pussy Riot e le Femen hanno unito le forze per una protesta pacifica davanti al padiglione della Russia alla Biennale. Circa venti manifestanti, con il volto coperto da passamontagna rosa, hanno organizzato un sit-in della durata di circa un quarto d'ora, durante il quale sono stati accesi fumogeni gialli e blu e sventolate bandiere ucraine.

I partecipanti hanno urlato slogan contro la Russia e mostrato cartelli di protesta davanti all'ingresso del padiglione. La situazione è rimasta sotto controllo grazie all'intervento della Digos, che ha gestito la protesta senza incidenti. Le Pussy Riot, il noto collettivo punk rock russo, sono diventate famose per il loro arresto in Russia con l'accusa di teppismo e istigazione all'odio religioso dopo un'esibizione non autorizzata nella Cattedrale di Cristo Salvatore contro Putin.

Hanno annunciato in anticipo la protesta, alla quale si sono unite le Femen, il movimento femminista ucraino fondato a Kiev nel 2008 da Oksana Šačko, Hanna Hutsol e Inna Shevchenko. Inizialmente, le manifestanti avevano dato appuntamento ai giornalisti in un'altra zona di Venezia, ma con un diversivo hanno raggiunto il padiglione russo, dove l'intervento della polizia ha bloccato l'azione. Le autorità non si sono lasciate ingannare dal depistaggio e hanno mantenuto l'ordine pubblico.

La protesta è stata un'ulteriore dimostrazione dell'opposizione alla politica russa e del sostegno all'Ucraina, in un contesto di tensione internazionale. Le Pussy Riot e le Femen continuano a essere simboli di resistenza e attivismo, utilizzando l'arte e la protesta per denunciare le ingiustizie e sostenere le cause sociali e politiche





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