Vladimir Putin arriva al summit di Shenzhen con il sistema Cheget. Analisi del dispositivo nucleare e del suo ruolo geopolitico nel 2026.

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin è arrivato nella metropoli cinese di Shenzhen portando con sé la celebre valigetta nucleare nota come sistema Cheget. L'evento si è svolto in occasione del summit Apec China 2026, dove la presenza del dispositivo ha catturato l'attenzione immediata dei media internazionali e delle telecamere di Stato. Il terminal portatile, parte integrante del sistema di comando e controllo automatico delle forze strategiche russe, è apparso chiaro e visibile mentre le delegazioni preparavano l'ingresso nelle sale conferenze. Questa dimostrazione di potenza simbolica ha dominato le prime ore dell'evento, stabilendo un tono intransigente prima ancora dell'inizio dei negoziati diplomatici formali.

Il Sistema Cheget e la procedura di lancio

Il dispositivo mostrato non è una semplice scenografia ma il Cheget, noto anche con il codice Kazbek, che serve per attivare la procedura di attacco nucleare. Sviluppato all'inizio degli anni Ottanta sotto l'egida dell'Istituto di Ricerca Scientifica degli Apparati di Mosca, il sistema fu introdotto in servizio durante l'era di Jurij Andropov. Il nome deriva dal monte nel Caucaso cabardino-balcaro, evidenziando le profonde radici storiche del protocollo. Contrariamente ai miti popolari sui talk-show, il terminal non contiene un "pulsante rosso" per lanciare direttamente i vettori. Si tratta invece di una stazione di comunicazione criptata ad altissima sicurezza che collega in tempo reale la Stavka al Centro di Controllo della Difesa Nazionale.

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Protocolli di sicurezza e attori militari

Per autorizzare un ordine di rappresaglia atomica, il presidente utilizza schede crittografiche e codici di sblocco che trasmettono i dati alle altre due valigette identiche. Queste copie sono assegnate rispettivamente al ministro della Difesa e al capo di Stato Maggiore, rendendo necessaria la convergenza di almeno due dei tre terminali per innescare i protocolli di fuoco. La custodia fisica del Cheget è affidata a una ristretta cerchia di aiutanti di campo selezionati tra gli ufficiali della Marina militare. A Shenzhen, il portatore indossava l'inconfondibile uniforme scura con profilature dorate della flotta, scortando le limousine corazzate Aurus verso l'area riservata.

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Comunicazione non verbale e contesto geopolitico

Questa apparizione pubblica del terminal rappresenta un segnale geopolitico preciso da parte di Mosca nei confronti del mondo. Se durante gli anni della Guerra Fredda e Novanta il sistema viaggiava avvolto nella massima segretezza, sotto la guida di Putin la valigetta è diventata uno strumento di comunicazione non verbale. Il primo precedente recente risale all'aprile del 2022, durante i funerali del leader ultranazionalista Vladimir Zhirinovsky nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. In quell'occasione, Putin si presentò a rendere omaggio al feretro scortato a un passo da un ufficiale che impugnava a vista la ventiquattr'ore nera, segnando l'inizio dell'invasione dell'Ucraina.

Impatto mediatico e futuro degli incontri

Il video dello scambio verbale tra il giornalista Popov e l'ufficiale di Marina è diventato virale nel giro di poche ore, confermando l'autenticità del simbolo del forum Apec. Le agenzie russe hanno rilanciato le immagini definendo il dispositivo un "attributo inseparabile del potere supremo". Anche nei corridoi del Palazzo dell'Assemblea del Popolo, le telecamere dei media internazionali avevano immortalo due ufficiali della marina al seguito di Putin con le valigette chiaramente visibili. Questa trasparenza visibile durante il vertice Apec China 2026 sottolinea la volontà di Mosca di mantenere una postura di massima deterrenza anche in ambito diplomatico internazionale.