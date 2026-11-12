Putin ammette l'Europa ai negoziati di pace: Zelensky valuta i passi avanti

Vladimir Putin accetta la partecipazione europea ai colloqui di pace sull'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner riferiscono ai leader occidentali le dinamiche critiche delle trattative.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ufficialmente acconsentito alla partecipazione dei rappresentanti europei nella prossima fase dei negoziati di pace relativi alla guerra in Ucraina. Questa decisione, annunciata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, segna un potenziale punto di svolta nelle trattative diplomatiche, sebbene circondato da avvertimenti severi sulle condizioni necessarie per un cessate il fuoco duraturo.

Dettagli chiave e dinamica delle trattative

La comunicazione ufficiale della partecipazione europea proviene da Steve Witkoff, che ha confermato l'accordo durante un'intervista alla televisione di stato russa subito dopo l'incontro al Cremlino di Mosca. Witkoff ha definito la presenza europea un momento di grande importanza, sottolineando che Mosca considera l'Unione europea un partner fondamentale per qualsiasi soluzione duratura. Questa mossa diplomatica, supportata anche da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, potrebbe aprire la strada a un nuovo capitolo nei colloqui.

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Il contesto immediato di questa decisione affonda le radici nelle recenti conversazioni trilaterali tenute ad Abu Dhabi durante questa settimana. Quelle discussioni sono state le prime negoziazioni dirette mediate dagli Stati Uniti tra Russia e Ucraina in nove mesi. Durante quegli incontri, entrambe le parti, Kiev e Mosca, hanno segnalato alcuni progressi tecnici, ma hanno anche ribadito l'esistenza di divergenze sostanziali irrisolte, in particolare riguardo alle questioni territoriali e al controllo delle regioni occupate.

Posizioni delle parti e tensioni geopolitiche

Nonostante l'accettazione formale, Vladimir Putin ha espresso preoccupazioni profonde riguardo alle intenzioni strategiche dei capitali europei. Il leader russo ha affermato che Mosca non si è mai opposta al dialogo con l'Unione europea, accusando invece le parti occidentali di aver interrotto la comunicazione in precedenza. Putin ha sottolineato che l'idea europea di stazionare truppe occidentali in Ucraina dopo un eventuale accordo di pace sarebbe vista da Mosca come una minaccia diretta alla propria sicurezza, rischiando di far riprendere immediatamente le ostilità.

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Yuri Ushakov, consulente del Cremlino, ha partecipato alla gestione della narrazione diplomatica successiva ai colloqui. In una conferenza stampa, Ushakov non ha confermato definitivamente la presenza europea nella prossima riunione, definendo invece l'attuale posizione dell'Europa come una ricetta per una guerra infinita. Questo scostamento nella comunicazione ufficiale tra Putin e Ushakov evidenzia le complesse dinamiche interne alla leadership russa mentre cerca di bilanciare le pressioni americane con i propri obiettivi strategici.

Impatto reale e prossimi passi strategici

Steve Witkoff e Jared Kushner si sono poi trasferiti in Irlanda, a Dublino, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky ha accolto con favore la prospettiva di ulteriori round di trattativa con la partecipazione europea, esprimendo la speranza che l'agenda includa misure concrete per la de-escalation del conflitto. Il presidente ucraino ha sottolineato l'importanza di sbloccare la situazione, indicando che le parti hanno concordato di lavorare su un'agenda dedicata a possibili cessate il fuoco locali e alla riduzione delle tensioni.

Nonostante l'ottimismo diplomatico, rimangono criticità operative significative. Zelensky ha segnalato che nuove restrizioni imposte dagli Stati Uniti stanno influenzando negativamente le comunicazioni satellitari Starshield utilizzate dalle forze ucraine sul campo di battaglia. Starshield, versione militare del servizio Starlink di SpaceX, ha subito interruzioni significative che colpiscono l'intero fronte e le parti controllate dai russi, un problema già verificatosi il mese scorso e che continua a complicare la gestione militare della crisi.