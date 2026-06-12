Putin annuncia lo sviluppo di un sistema satellitare per il controllo dei droni da combattimento

Il presidente Vladimir Putin ha presentato al Cremlino un nuovo progetto satellitare per dirigere i droni da combattimento russi, sottolineando la modernizzazione dell'esercito e fissando l'organico totale a 2,399,130 personale.

Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato venerdì a un incontro con i rappresentanti delle forze armate coinvolti nella campagna militare in Ucraina, a conclusione di una cerimonia di premiazione tenutasi in occasione del Giorno della Russia al Cremlino di Mosca.

Durante la riunione, Putin ha illustrato i progressi di un nuovo progetto tecnologico volto a potenziare le capacità operative delle forze russe: un sistema satellitare dedicato al controllo dei droni da combattimento. Secondo le informazioni fornite dall'agenzia di stampa Interfax, il presidente ha sottolineato che il progetto prevede l'utilizzo di una costellazione di piccoli satelliti a bassa orbita, in grado di fornire un collegamento a bassa latenza e resistente alle interferenze elettroniche, per dirigere sia droni armati che piattaforme aeree non armate in teatri di conflitto complessi.

Il sistema dovrebbe consentire una gestione centralizzata di più unità aeree simultaneamente, riducendo i tempi di risposta e aumentando l'efficacia delle operazioni di sorveglianza e attacco. Putin ha ribadito che l'iniziativa fa parte di una più ampia strategia di modernizzazione delle forze armate, mirata a integrare tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, la crittografia quantistica e le reti di comunicazione anti‑jamming





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