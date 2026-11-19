Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una dura rappresaglia contro l'Ucrania dopo i nuovi attacchi al ponte di Crimea, bloccando qualsiasi moratoria sulle infrastrutture energetiche.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato giovedì che Mosca non prenderà più in considerazione una moratoria sugli attacchi nel mar Nero o alle infrastrutture energetiche a seguito degli attacchi ucraini al ponte che collega la Russia alla Crimea. Il leader russo ha promesso una risposta dura, definendo le azioni di Kyiv come provocazioni inaccettabili che compromettono qualsiasi possibilità di accordo diplomatico in corso.

Ritorsioni dopo il terzo attacco al ponte

Kiev ha colpito il ponte per la terza volta in una settimana, creando un contesto imbarazzante per i colloqui a tre che Vladimir Putin ha tenuto con i presidenti cinese e statunitense in occasione del vertice APEC a Shenzhen. Questo attacco ha posto fine a qualsiasi speranza di sospensione temporanea delle ostività in quelle specifiche aree strategiche, costringendo la Russia a rivedere completamente la sua posizione diplomatica.

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L'evento ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra le due potenze, dimostrando che le violazioni continue delle infrastrutture critiche non saranno ignorate. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha diffuso immagini che mostrano i danni, ma la risposta di Mosca è stata immediata e categorica, lasciando poco spazio a ulteriori negoziati sul campo.

Pause nei negoziati e vertice APEC

Intervenendo al termine dei colloqui, Vladimir Putin ha dichiarato di aver discusso con il Consiglio di Sicurezza russo una possibile sospensione degli attacchi in mare e contro le infrastrutture energetiche. Il leader russo ha aggiunto di aver chiesto a tutti i membri del consiglio di rifletterci ulteriormente e di tornare sull'argomento, nella speranza che forse si potesse raggiungere un qualche tipo di accordo.

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Tuttavia, la dinamica è cambiata radicalmente dopo la distruzione parziale del ponte. Il contesto diplomatico del vertice APEC a Shenzhen è diventato teso, poiché le azioni militari ucraine hanno minato la fiducia necessaria per discutere tregue settoriali. Le conversazioni con i presidenti cinese e statunitense si sono svolte in un'atmosfera di cautela, con la Russia che ribadisce la propria determinazione a non subire impunità.

La decisione di Vladimir Putin di revocare la proposta di moratoria rappresenta una chiara segnale di forza, indicando che Mosca non tollererà ulteriori attacchi a quelle che considera vie di rifornimento vitali per la regione. Questo spostamento di posizione isolerà ulteriormente le posizioni occidentali nei futuri dialoghi internazionali.

Natura civile dell'infrastruttura secondo Mosca

Vladimir Putin ha aggiunto che il ponte era utilizzato esclusivamente per scopi civili e non per il trasporto di equipaggiamento militare, come sostiene Kyiv. La Russia insiste sul fatto che l'infrastruttura non serviva nemmeno per il trasporto di prodotti petroliferi a fini bellici, contraddicendo le accuse di Kiev.

Questa distinzione narrativa è fondamentale per la propaganda russa, che cerca di dipingere gli attacchi come crimini contro la popolazione civile piuttosto che operazioni militari legittime. Il presidente russo ha sottolineato che la natura puramente civile del ponte rende le azioni di Volodymyr Zelenskiy ancora più gravi agli occhi dell'opinione pubblica.

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Una risposta "molto più dolorosa"

"Ma dopo gli attacchi al ponte della Crimea, non ci saranno accordi. Risponderemo a questi attacchi. E voglio che tutti sappiano questo: credo che la nostra risposta sarà ben più dolorosa di quanto il regime di Kiev abbia fatto al ponte", ha affermato Vladimir Putin. Queste parole chiariscono l'intenzione della Russia di escalare la violenza in risposta alle provocazioni.

La promessa di una rappresaglia sproporzionata indica che i prossimi giorni potrebbero vedere un'intensificazione dei conflitti nel mar Nero. La comunità internazionale dovrà affrontare le conseguenze di questa decisione, con possibili ripercussioni sulla stabilità energetica e sulla sicurezza regionale in Ucraina e nei paesi confinanti.