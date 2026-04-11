Putin annuncia tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per la Pasqua ortodossa. La tregua inizierà sabato 11 aprile e durerà fino al giorno successivo. L'annuncio arriva mentre si attendono sviluppi diplomatici e la ripresa dei negoziati.

Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa, che si celebra questo fine settimana. La notizia, diffusa dai media statali russi che citano il Cremlino, indica che la tregua avrà inizio alle 16:00 ora locale di sabato 11 aprile (le 15:00 in Italia) e si protrarrà fino alla mezzanotte del giorno successivo.

L'agenzia di stampa Tass, riportando le dichiarazioni della presidenza russa, afferma che Mosca si aspetta che l'Ucraina rispetti questo cessate il fuoco pasquale. La decisione di Putin rappresenta un'inattesa apertura, considerando le precedenti resistenze del Cremlino a qualsiasi tipo di tregua, seppur temporanea. I segnali di distensione si intensificano, aprendo spiragli per futuri negoziati e possibili sviluppi diplomatici. \Questo annuncio giunge in un momento particolarmente delicato, caratterizzato da crescenti tensioni e continui combattimenti sul territorio ucraino. Negli ultimi giorni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva proposto una tregua energetica, in risposta ai continui bombardamenti russi sulle infrastrutture civili, ma il Cremlino aveva inizialmente mostrato una certa freddezza verso questa proposta. Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, aveva espresso preoccupazioni sulla possibilità che una tregua temporanea potesse essere utilizzata da Kiev per riorganizzare le proprie forze in vista di future operazioni militari. Tuttavia, la decisione di Putin di dichiarare il cessate il fuoco pasquale indica un potenziale cambio di rotta nella strategia russa. Questo segnale di distensione è particolarmente significativo in vista della prevista ripresa dei negoziati trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca, un'occasione importante per cercare una soluzione diplomatica al conflitto. L'annuncio della tregua pasquale segue un altro segnale positivo: un nuovo scambio di salme di soldati caduti, con la Russia che ha consegnato 1.000 corpi in cambio della restituzione di 41, secondo quanto riportato da una fonte parlamentare russa alla testata Rbk. \Nonostante l'annuncio della tregua, i combattimenti sul campo di battaglia non si sono arrestati completamente. Nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, un attacco russo ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro, secondo le autorità regionali ucraine. Parallelamente, in Russia, nel distretto di Krymsk, Territorio di Krasnodar, un civile è stato ucciso dai detriti di un drone ucraino caduto su un condominio, come riportato dal governatore della regione. Questi eventi sottolineano la complessità e la fragilità della situazione, evidenziando la necessità di un dialogo costruttivo e di una reale volontà di pace da entrambe le parti. La tregua pasquale, se rispettata, potrebbe rappresentare un passo importante verso la de-escalation del conflitto e l'avvio di un percorso verso una soluzione diplomatica duratura. L'attenzione della comunità internazionale rimane alta, in attesa di sviluppi concreti e di ulteriori segnali di distensione





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