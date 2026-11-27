Il sottomarino nucleare Perm entra nella flotta del Pacifico con missili ipersonici Zircon. Putin definisce l'arma cruciale per la sicurezza nazionale russa.

Il presidente Vladimir Putin ha sancito l'ingresso ufficiale del nuovo sottomarino nucleare d'attacco Perm all'interno della flotta del Pacifico russo. Durante la cerimonia di consegna, il leader ha sottolineato come questa unità, frutto del progetto Yasen-M, costituisca un elemento fondamentale per la difesa nazionale, garantendo la protezione degli interessi russi in tutte le aree degli oceani mondiali.

Consegna Sottomarino Nucleare Perm

Il battello è stato ufficialmente introdotto nelle fila della marina militare, segnando un traguardo tecnologico significativo per Mosca. Vladimir Putin, rivolgendosi ai costruttori navali e al personale imbarcato, ha elogiato le capacità industriali e ingegneristiche raggiunte dal paese, definendo questa operazione come un passo decisivo verso una marina moderna e potente.

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Il Perm è classificato come la prima unità standard in grado di ospitare il missile da crociera ipersonico Zircon. Questa specifica capacità arma rappresenta l'avanguardia degli arsenali bellici, permettendo alla flotta di esercitare una deterrenza efficace contro qualsiasi minaccia potenziale nelle acque internazionali e nei teatri operativi più strategici.

Tecnologia e Armamento Ipersonico

Il sottomarino soddisfa tutti i requisiti moderni e futuri stabiliti dallo stato maggiore russo, integrando sistemi di combattimento avanzati. L'armamento principale, costituito dal veicolo lanciamissili multiuso, garantisce una precisione e una velocità di reazione senza precedenti, consolidando la posizione della Russia nel panorama della guerra navale contemporanea.

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La dotazione del missile Zircon conferisce al battello la capacità di colpire obiettivi terrestri e navali a grande distanza con una velocità che rende estremamente difficile l'intercettazione. Questa combinazione di stealth subacqueo e potenza di fuoco ipersonica definisce il ruolo strategico del nuovo mezzo nelle operazioni offensive e difensive a lungo raggio.

Vision Strategica e Prossimi Passi

Vladimir Putin ha dichiarato la sua piena fiducia nel fatto che tutte le misure previste per la creazione di una marina moderna saranno completate nei tempi stabiliti e nella loro interezza. L'obiettivo dichiarato è garantire che gli interessi nazionali siano tutelati in modo affidabile, utilizzando strumenti militari di ultima generazione per mantenere la sovranità sulle acque globali.

La notizia della messa in servizio del Perm segna un punto di svolta nella capacità proiettiva della Russia, dimostrando la resilienza del suo settore industriale militare. Con l'operatività confermata della flotta del Pacifico, il paese rafforza la sua presenza in un'area geopoliticamente sensibile, assicurandosi una risposta rapida a qualsiasi crisi internazionale nelle regioni del Pacifico e dell'Indico.