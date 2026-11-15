Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov conferma le condizioni di pace del 2024. Kiev deve lasciare Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia per interrompire la guerra.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha ribadito che le condizioni per i negoziati di pace in Ucraina restano quelle imposte nel 2024 dal presidente Vladimir Putin. Le richieste chiave includono il ritiro delle forze ucraine da quattro regioni specifiche e la rinuncia all'adesione alla Nato. Questa posizione è stata confirmata durante un'intervista rilasciata alla giornalista di Vesti Pavel Zarubin, come riportato dall'agenzia Tass.

Le 4 regioni e il ritiro dalle zone occupate

Secondo quanto dichiarato da Lavrov, la linea negoziale russa mira a raggiungere gli obiettivi militari stabiliti da Putin nel giugno 2024. Questi obiettivi includono il ritiro ucraino dalle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Mosca rivendica il controllo su queste aree, incluse le porzioni attualmente sotto l'amministrazione di Kiev. La posizione russa non prevede la semplice congelamento del conflitto, ma una cessazione totale delle ostilità.

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Il Cremlino sottolinea che l'accordo dovrebbe portare alla smilitarizzazione e alla denazificazione dell'Ucraina. Questi termini sono stati utilizzati ripetutamente per giustificare l'operazione militare speciale avviata dalla Russia. La presenza di queste condizioni nelle trattative indica una volontà di mantenere un'agenda rigida, senza flessibilità sui confini territoriali attuali.

La questione della neutralità e l'opposizione occidentale

Oltre al ritiro territoriale, la Russia esige che l'Ucraina rinunci all'ingresso nella Nato e diventi un paese neutrale e non allineato. Vladimir Putin aveva espresso queste condizioni prima della conferenza di pace in Svizzera, parlando al ministero degli Esteri. Secondo quanto riportato da AGI, Mosca considera la neutralità come un requisito fondamentale per la sicurezza europea.

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La proposta russa prevedeva che, non appena Kiev avesse iniziato il ritiro e annunciato la rinuncia alla Nato, sarebbe seguito immediatamente un ordine di cessate il fuoco. Le trattative successive avrebbero dovuto portare ad accordi internazionali e alla cancellazione di tutte le sanzioni occidentali contro la Russia. Questa offerta è stata respinta fermamente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dagli alleati occidentali.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aveva giudicato la posizione di Putin come non sincera fin dal momento della sua presentazione. Anche le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha accennato a una possibile modifica dei confini verso una Ucraina con una forma diversa, non hanno cambiato l'ostilità di Kiev verso qualsiasi concessione territoriale.

Negoziati a Abu Dhabi e il ruolo dell'Europa

Il 10 novembre, rappresentanti americani, ucraini e russi si sono riuniti ad Abu Dhabi per un nuovo round di colloqui trilaterali. Questo vertice, il primo dopo quello di febbraio, ha prodotto un accordo per un grande scambio di prigionieri, ma ha lasciato aperte le questioni fondamentali. L'inviato americano Jared Kushner ha definito gli incontri un buon primo passo, pur ammettendo l'assenza di fiducia tra le parti.

Il nodo centrale resta il controllo del territorio, in particolare del Donbass. Volodymyr Zelensky ha respinto le pressioni americane a cedere Donetsk e Lugansk, chiedendo invece garanzie di sicurezza solide da parte degli Stati Uniti. Durante gli incontri, Zelensky e Jared Kushner hanno confermato che l'Europa parteciperà al prossimo round di negoziati, ampliando il tavolo diplomatico.

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Tuttavia, il Cremlino ha dichiarato che la Russia è aperta a un ruolo europeo solo se vedrà una reale disponibilità a contribuire alla pace. I leader dell'Unione Europea hanno ribadito che la struttura di sicurezza europea non dovrebbe essere oggetto dei colloqui russo-ucraini. Sergey Lavrov ha accusato i paesi europei di voler inserirsi nel processo diplomatico solo quando vedranno che l'avanzamento è imminente, cercando di influenzare gli esiti finali delle trattative.