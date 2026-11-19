Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump si incontrano a Shenzhen. La guerra in Ucraina domina i colloqui prima del vertice a tre con Xi Jinping.

La guerra in Ucraina ha rappresentato il tema centrale e predominante durante l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il dialogo si è svolto il 19 novembre 2026 a Shenzhen, nella provincia del Guangdong in Cina, durante i marginsi del vertice dei leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation. Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, ha confermato che le tensioni legate al conflitto ucraino hanno occupato la maggior parte delle discussioni tra i due capi di stato.

Dettagli Core e Relazioni Bilaterali

Oltre alla controversia ucraina, i leader hanno esaminato le relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti. Hanno inoltre pianificato il loro prossimo incontro congiunto con il presidente cinese Xi Jinping. Questo dialogo tripolare è previsto all'interno del vertice APEC che si sta svolgendo nella città meridionale di Shenzhen. Ushakov ha sottolineato l'importanza di questo triangolo diplomatico per la stabilità regionale e globale in un momento di forti tensioni geopolitiche.

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Analisti Scettici su Accordi Maggiori

Molti analisti ritengono che questo incontro diplomatico tra i leader delle maggiori potenze nucleari del mondo sia improbabile che porti ad accordi di rilievo. Le divergenze profonde riguardano questioni cruciali come la situazione in Ucraina, le politiche verso l'Iran, il controllo delle armi nucleari e le dinamiche commerciali internazionali. La presenza di queste divergenze strutturali crea un ostacolo significativo alla possibilità di risolvere le crisi attuali attraverso il semplice dialogo bilaterale tra Washington e Mosca.

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Posizioni della Casa Bianca e Storico

I funzionari della Casa Bianca hanno dichiarato che Donald Trump non dovrebbe sollevare la questione della guerra in Ucraina durante l'incontro a tre con Putin e Xi Jinping. Nonostante queste dichiarazioni ufficiali, Trump ha lasciato intendere in passato che potrebbe inserire l'argomento nella agenda dei colloqui. L'ultima volta che i due presidenti si sono incontrati è stato in Alaska nel 2025, durante un vertice che non è riuscito a porre fine al conflitto in corso.

Impatto Reale e Prossimi Passi

La mancanza di progressi concreti negli incontri precedenti suggerisce che il vertice di Shenzhen potrebbe servire più come canale di comunicazione che come strumento di negoziazione attiva. I cittadini europei e americani seguono con attenzione gli sviluppi, preoccupati per un eventuale escalation o per una stagnazione nella diplomazia. I prossimi passi dipenderanno dalle capacità di Putin, Trump e Xi Jinping di gestire le tensioni esistenti senza cadere in un deterioramento ulteriore delle relazioni internazionali.