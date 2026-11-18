Il Cremlino conferma l'incontro Putin-Trump durante il vertice APEC a Shenzhen il 19 novembre 2026. Niente trattative bilaterali approfondite, solo una discussione limitata a tre con Xi Jinping.

Il Cremlino ha ufficialmente confermato che il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontreranno il 19 novembre a margine del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina. L'evento è stato organizzato come un incontro di circostanza durante il summit multilaterale, con una durata limitata a un'ora per le discussioni dirette tra i due leader.

Dettaglio dell'incontro a margine dell'APEC

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe citando due alti funzionari, non sono previsti negoziati bilaterali su vasta scala tra Mosca e Washington durante questa scadenza. Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino, ha specificato che il colloquio tra Putin e Trump avrà luogo dopo la sessione plenaria dell'APEC. Diversi membri delle delegazioni russe e statunitensi sono previsti per assistere all'evento, garantendo la presenza dei tecnici coinvolti nelle relazioni diplomatiche attuali.

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Pianificazione e presenza delle delegazioni

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha chiarito che l'agenda per il 19 novembre è stata calibrata con precisione, dedicando esattamente un'ora alla riunione tra i due presidenti. Questa finestra temporale ristretta suggerisce che l'incontro servirà principalmente a scambi di cortesia e a valutare l'atmosfera generale, piuttosto che ad affrontare le complesse questioni geopolitiche che hanno segnato i rapporti internazionali negli ultimi anni. La natura simbolica dell'appuntamento si distingue da incontri precedenti che hanno portato a accordi più strutturati.

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Prossimi sviluppi e colloquio con Xi Jinping

Entrambi i leader sono inoltre destinati a partecipare a colloqui con il presidente cinese Xi Jinping giovedì prossimo. Questa sessione a tre rappresenta un elemento chiave della diplomazia internazionale in corso in Cina, dove il vertice APEC funge da palcoscenico principale per i dialogue tra le maggiori potenze globali. L'interazione tra Putin, Trump e Xi Jinping potrebbe fornire indicazioni sulla direzione futura delle relazioni tripartite nell'area Asia-Pacifico e oltre.