Putin festeggia l'anniversario della vittoria sul nazifascismo in Ucraina, ma Trump non si lascia ingannare

Mosca ha festeggiato in sordina quest'anno l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, nel timore di attacchi di droni ucraini che sono stati scongiurati grazie a un cessate il fuoco mediato dagli Usa. Donald Trump ha annunciato una schiarita improvvisa, ma ha avvertito Mosca che non significa la svolta verso una soluzione negoziata del conflitto. Molto limitato anche il numero degli ospiti stranieri, giustificato con il fatto che l'anniversario, l'81/o, non era di quelli'rotondi'. A Mosca sono arrivati, con l'alleato di ferro Alexander Lukashenko dalla Bielorussia, i presidenti del Kazakhstan e del Laos e il sovrano della Malaysia. Ma anche, in rappresentanza dell'unico Paese Ue, il premier slovacco Roberto Fico, che, venendo ricevuto al Cremlino, si è detto'onorato' di aver preso parte alle celebrazioni del Giorno della Vittoria.

Internet e sms bloccati sui cellulari, strade deserte, nessun missile o carro armato moderno mostrato orgogliosamente al mondo, e una sfilata di truppe che si è conclusa frettolosamente nel tempo record di 45 minuti.

Mosca ha festeggiato in sordina quest'anno l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, nel timore di attacchi di droni ucraini che sono stati scongiurati - così come la massiccia rappresaglia promessa in quel caso dalla Russia - grazie a un cessate il fuoco mediato dagli Usa. Una schiarita improvvisa annunciata nella serata di venerdì da Donald Trump che però, avverte Mosca, non significa la svolta verso una soluzione negoziata del conflitto, come ha auspicato il presidente americano.

Molto limitato anche il numero degli ospiti stranieri, giustificato con il fatto che l'anniversario, l'81/o, non era di quelli'rotondi'. A Mosca sono arrivati, con l'alleato di ferro Alexander Lukashenko dalla Bielorussia, i presidenti del Kazakhstan e del Laos e il sovrano della Malaysia. Ma anche, in rappresentanza dell'unico Paese Ue, il premier slovacco Roberto Fico, che, venendo ricevuto al Cremlino, si è detto'onorato' di aver preso parte alle celebrazioni del Giorno della Vittoria.

In un discorso alle truppe durato meno di dieci minuti, il capo del Cremlino ha ribadito la giustezza dell'operazione militare in Ucraina, paragonando il compito affidato ai militari russi impegnati nel conflitto attuale alle gesta di quelli che piegarono il Terzo Reich.

'La grande impresa della generazione di vittoriosi ispira i guerrieri che che oggi svolgono la loro missione come parte della operazione militare speciale', ha detto il leader russo. Essi, ha sottolineato,'stanno resistendo alla forza aggressiva che è armata e sostenuta dall'intero blocco della Nato'. Per approfondire Agenzia ANSA Costa sente Zelensky, 'il futuro dell'Ucraina è nell'Ue' - Altre news - Ansa.i





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