Putin ignora l'invito di Zelensky a un faccia a faccia e ribadisce il rifiuto di negoziati

Il presidente russo Putin ha respinto l'invito del collega ucraino Zelensky a un incontro diretto, definendo la lettera maleducata e inutile ai fini di un dialogo. L'analisi degli esperti sottolinea che Mosca continua a eludere qualsiasi prospettiva negoziale, ponendo ostacoli insormontabili sul tema territoriale e delegando la soluzione al conflitto al solo esito militare.

La missiva inviata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo omologo russo Vladimir Putin non aveva sortito gli effetti sperati, era chiaro fin da subito.

Oltre ai passaggi polemici del leader di Kiev sulla guerra senza una vera causa, sull'errore commesso nel sottovalutare la resistenza ucraina, sulla dipendenza russa dalla Cina di Xi Jinping e dalla Corea del Nord di Kim Jong Un, e sul trascorrere del tempo dopo 26 anni di potere, la lettera conteneva un invito diretto a un faccia a faccia per risolvere un conflitto che sta rovinando profondamente sia l'Ucraina sia la Federazione Russa da troppo tempo. Un invito a cui Vladimir Putin ha opposto un rifiuto categorico.

Dopo aver rimarcato gli elementi di maleducazione riscontrati, pur ammettendo di aver dato solo un'occhiata furtiva alla missiva, il presidente russo ha dichiarato che per ora non vede alcun motivo per incontrarlo. La prima reazione sarcastica del Cremlino era stata: Se vuole incontrare Vladimir Putin può venire a Mosca. Quando Putin ha preso la parola dal palco dello Spief, il Forum economico di San Pietroburgo, ha ignorato completamente l'omologo ucraino; il nome Zelensky non è stato nemmeno pronunciato.

La guerra in Ucraina è passata completamente in secondo piano, come se non fosse in corso. Bisogna aspettare la fine della plenaria per sentirlo commentare la vicenda: anche qui Zelensky è stato definito l'uomo della lettera, seguendo un copione previsto. Le ho dato una rapida occhiata. È maleducata, rende impossibile qualsiasi incontro, ha detto Putin, sottolineando alcuni punti a suo dire interessanti, come il passaggio sull'età: Non è tanto importante l'età, ma la capacità di lavorare.

Il presidente russo non si è spiegato perché l'Ucraina rifiuti gli Stati Uniti come garanti dei colloqui di pace e ha accusato Kiev di rendere pubblici i discorsi. Ha ringraziato Donald Trump per l'aiuto, ma lo ha avvertito che c'è ancora lavoro da fare. Ha citato un incontro tra un affarista russo e Zelensky a Kiev, ma ha ribadito che un faccia a faccia tra leader ora è inutile: prima serve un accordo duraturo. È questo il punto chiave.

Putin ha così chiuso la porta in faccia a Zelensky. Il tentativo del presidente ucraino è caduto nel vuoto. Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra: tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole, ha commentato il leader ucraino.

Alla fine la risposta è che non vuole incontrare Zelensky, ma il fatto che non lo abbia detto durante il discorso è significativo. Tutto il mondo se l'aspettava, ha spiegato ad Huffpost la giornalista Anna Zafesova. C'è però una ragione strategica: Zelensky voleva dettare l'agenda di Putin al forum di San Pietroburgo. Nel giorno dell'inaugurazione, nel giorno riservato al presidente russo, gli ha inviato una lettera in modo che potesse parlarne.

Ignorandolo, Putin non ha voluto farsi dettare la scaletta. Le strategie comunicative non cambiano però la realtà dei fatti. Putin descrive una Russia forte e promette che nel futuro lo sarà ancor di più, ma che l'economia e l'esercito non ce la facciano più è evidente, continua Zafesova. Deve trovare una exit strategy dall'Ucraina.

Ma per farlo deve concedere inevitabilmente qualcosa. Per cui Zelensky ha ragione: l'unico ostacolo alla pace rimane Putin e il suo rifiuto di guardare la realtà. Motivo per cui parlare di negoziato e di mediatori ha un senso relativo. Il problema non sono i nomi.

Certo, avere qualcuno ben accetto da entrambe le parti è meglio. Ma finché ci saranno delle pretese territoriali russe, finché Putin vorrà decidere la posizione che deve adottare l'Ucraina, non può esserci un compromesso. Sui territori, il presidente russo rimane appositamente vago. Si riserva la possibilità di alzare le pretese, quando sarebbe il caso di abbassarle.

Dall'altro lato della barricata, si attende un vero segnale di apertura. L'Ucraina vuole dimostrare che a sottrarsi al confronto è solo la Russia. Nella lettera, Zelensky mostra al popolo russo le debolezze della Russia e all'Occidente che Kiev vuole negoziare ma da una posizione di forza, osserva Nona Mikhelidze, capo del programma Europa Orientale e Eurasia all'Istituto Affari Internazionali. Il problema, sottolinea, è che Mosca ribadisce in tutti i modi che non vuole negoziare.

Per questo le riunioni con i leader occidentali hanno un senso relativo. Domenica Zelensky volerà a Londra per incontrare il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, anche lui fermamente convinto che l'ostacolo al processo sia la Russia. Dal vertice non ci si aspetta granché. Questi incontri mi ricordano il periodo dei volenterosi, che già discuteva sul numero dei soldati da mandare in Ucraina, come se ci fosse qualcosa di concreto.

Se ci attendiamo un negoziato a breve, non ci sarà, sintetizza Mikhelidze. Sarà il campo di battaglia a decidere quando è il momento. Se la strategia dei droni che l'Ucraina sta utilizzando da qualche mese andrà avanti, credo che in autunno potremmo avere uno scenario differente. Putin ha concluso il suo intervento al forum snocciolando numeri economici e promettendo ulteriori successi





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