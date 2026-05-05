Putin in crisi: isolato, teme un golpe e invoca una tregua

La situazione di Vladimir Putin si fa sempre più critica, con la guerra in Ucraina che non offre vie d'uscita e crescenti timori di un colpo di stato interno. Zelensky risponde alla tregua proposta da Mosca anticipando la cessazione delle ostilità e sfidando il Cremlino.

Vladimir Putin si trova in una situazione di crescente difficoltà, isolato all'interno di bunker e con la guerra in Ucraina che non mostra segni di risoluzione.

Dopo i ripetuti attacchi ucraini in territorio russo, che hanno colpito raffinerie e impianti di produzione di armi, sembra quasi implorare una tregua, con l'obiettivo primario di poter celebrare il Giorno della Vittoria del 9 maggio, seppur in forma ridotta. Parallelamente, Volodymyr Zelensky sembra intenzionato a sfruttare questa fase critica del Cremlino, innescando una vera e propria "guerra delle tregue".

Mosca ha annunciato una cessazione delle ostilità l'8 e il 9 maggio in onore della vittoria sul nazifascismo, ma Kiev ha risposto anticipando l'inizio della tregua alla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio, motivando la decisione con la priorità della vita umana. Tuttavia, Zelensky ha avvertito che l'Ucraina reagirà a qualsiasi attacco russo.

La parata del 9 maggio, tradizionalmente un simbolo di orgoglio militare russo, è diventata un banco di prova complesso, tanto che il Cremlino ha annunciato che per la prima volta in vent'anni non saranno schierati mezzi militari, a causa dei timori di attacchi con droni ucraini. Putin e il suo entourage sono consapevoli della capacità dei droni ucraini di raggiungere Mosca, come dimostrato dai recenti abbattimenti e dall'impatto di un drone su un grattacielo residenziale.

Zelensky ha minacciato che i droni potrebbero volare anche durante la parata, e un attacco in quel contesto sarebbe una grave umiliazione per il Cremlino. Zelensky ha sottolineato che l'assenza di equipaggiamento militare nella parata dimostra la debolezza attuale della Russia. La Russia, in risposta, ha minacciato un massiccio attacco missilistico contro il centro di Kiev in caso di attacco ucraino.

Zelensky ha poi lanciato un messaggio di distensione, sottolineando che la vita umana è più importante di qualsiasi celebrazione e invitando la Russia a dimostrare la sua serietà ponendo fine alle ostilità. Ha chiesto il sostegno della comunità internazionale per questa proposta di cessate il fuoco e passaggio alla diplomazia. Nel frattempo, Putin vive un clima di crescente sfiducia all'interno della sua cerchia, temendo un colpo di stato o un tradimento.

Un rapporto di un'agenzia di intelligence europea, ottenuto dalla Cnn, rivela che il Cremlino ha rafforzato drasticamente la sicurezza personale di Putin a seguito di una serie di omicidi di alti ufficiali militari russi e dei timori di un colpo di stato





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