Il Cremlino conferma che Vladimir Putin e Kim Jong Un potrebbero incontrarsi al vertice APEC in Cina. Analizziamo le relazioni strategiche, i soldati nordcoreani in Ucraina e i nuovi rifornimenti di missili.

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un se anche quest'ultimo partecipasse al vertice APEC in Cina. Questa possibilità è stata confermata lunedì dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa Interfax.

Il Cremlino apre alla riunione bilaterale

La dichiarazione di Peskov arriva nel momento esatto in cui Vladimir Putin accoglieva una delegazione del Partito dei Lavoratori al Cremlino. La delegazione nordcoreana, guidata dall'alto funzionario Jo Yong Won, ha visitato il palazzo del potere moscovita per discutere i prossimi passi strategici. Putin ha esplicitamente chiesto alla missione di trasmettere i suoi migliori auguri a Kim Jong Un.

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Il leader russo ha sottolineato l'importanza delle relazioni commerciali e amichevoli sviluppate tra i due Stati. Secondo Putin, questi legami sono fondamentali per risolvere le questioni aperte e per sviluppare ulteriormente i collegamenti tra Mosca e Pyongyang. La presenza di Jo Yong Won al Cremlino indica un livello elevato di coordinamento politico.

Collaborazione militare e alleanza strategica

Russia e Corea del Nord hanno intensificato i loro legami negli ultimi anni. Un pilastro fondamentale di questa cooperazione è il trattato di partenariato strategico firmato nel 2024. Questo accordo include una clausola di difesa reciproca che obbliga i due paesi ad attivarsi in caso di minacce esterne. Tale patto formalizza un'alleanza che va ben oltre la semplice cooperazione economica.

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Le stime ucraine e sudcoreane indicano che la Corea del Nord ha inviato tra 14.000 e 15.000 soldati in Russia dal 2024. Questi militari sostengono le forze russe nella guerra contro l'Ucraina. La maggior parte di queste truppe è stata dispiegata nella regione di Kursk. Il loro ruolo principale è aiutare a respingere le incursioni ucraine sul territorio russo.

Rifornimenti missilistici e intelligence ucraina

La pressione militare continua ad aumentare con nuovi arrivi di equipaggiamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato lunedì che l'intelligence ha rilevato l'arrivo mensile di nuove forniture di missili. La Corea del Nord invierebbe ogni mese decine di missili balistici verso la Russia.

Questi rifornimenti mirano a migliorare l'efficacia delle armi nordcoreane impiegate nel conflitto. Zelenskiy ha sottolineato come questi dispositivi stiano diventando sempre più letali per le forze ucraine. La continuità dei rifornimenti mensili conferma la profondità dell'impegno logistico di Pyongyang.

Impatto geopolitico e prossimi passi

L'ipotetico incontro tra Putin e Kim Jong Un al vertice APEC segnerebbe un evento diplomatico di alto profilo. La Cina ospiterà il summit questa settimana, fungendo da palco per possibili accordi bilaterali. Una riunione diretta tra i due leader consoliderebbe pubblicamente l'asse Mosca-Pyongyang.

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Le conseguenze di questa alleanza si fanno sentire sul fronte ucraino e nella sicurezza regionale asiatica. La presenza di migliaia di soldati nordcoreani e i missili balistici rappresentano un cambio di scenario. Il vertice APEC in Cina potrebbe quindi non essere solo un dialogo economico, ma un momento cruciale per la diplomazia militare globale.