Putin: 'La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione', ma la situazione resta grave

Vladimir Putin ha annunciato che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, ma ha espresso preoccupazione per la situazione che resta grave. Ha anche aperto la porta al dialogo con l'Unione Europea e ha espresso fedeltà al piano di Donald Trump, ma ha definito le speranze del presidente Usa come infondate. La Russia ha minacciato una rappresaglia con un 'massiccio attacco missilistico' su Kiev in caso di attacco ucraino sulla parata, ma la tregua tecnica e lo scambio di prigionieri sono stati definiti 'infondati' da Yuri Ushakov, consigliere di politica estera di Putin.

La guerra in Ucraina 'si avvia alla conclusione'. Vladimir Putin ha spiazzato tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata iniziata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo.

Internet e sms bloccati sui cellulari, strade deserte, nessun missile o carro armato moderno mostrato orgogliosamente al mondo, e una sfilata di truppe che si è conclusa frettolosamente nel tempo record di 45 minuti. Misure motivate dal timore di attacchi di droni ucraini che sono stati scongiurati grazie a un cessate il fuoco mediato dagli Usa.

Putin ha affermato che hanno cominciato a intensificare la sfida con la Russia, che continua ancora oggi, e ha previsto che questo stia per finire, ma la situazione resta grave. Gli spiragli di dialogo con l'Unione Europea sono aperti, ma non è chiaro quale fine abbia in mente. La Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con la Ue, ma preferirebbe un leader di cui si fidano.

La freddezza verso il piano di Donald Trump è stata espressa dal leader russo, che non ha fatto cenno alla tregua improvvisa annunciata dalla parte americana. I suoi più stretti collaboratori hanno smontato l'ottimismo del presidente Usa, che aveva sperato in un'estensione significativa della tregua e che auspica che essa segni l'inizio della fine della guerra. La tregua tecnica e lo scambio di prigionieri sono stati definiti 'infondati' da Yuri Ushakov, consigliere di politica estera di Putin.

La guerra in Ucraina continua, con la Russia paragonata alle gesta dei guerrieri che piegarono il Terzo Reich e con la minaccia di un 'massiccio attacco missilistico' su Kiev in caso di attacco ucraino sulla parata





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