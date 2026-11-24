Il presidente russo Vladimir Putin annuncia misure di ritorsione dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie, ignorando la richiesta di tregua di Donald Trump e le proteste di Kiev.

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato martedì che l' Ucraina ha proseguito i suoi attacchi contro le raffinerie di petrolio russe, ignorando esplicitamente le richieste di cessazione del fuoco avanzate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante una riunione tenuta al Cremlino di Mosca, il leader russo ha annunciato che misure di ritorsione da parte di Mosca sono inevitabili, in risposta a questa escalation delle operazioni militari sul fronte energetico.

Dettagli Core e Meccanismo delle Ritorsioni

Putin ha sottolineato durante l'incontro con funzionari governativi e alti dirigenti del settore petrolifero che le autorità di Kiev continuano a colpire gli impianti di raffinazione nonostante l'appello diretto di Washington. Il presidente russo ha dichiarato che Kyiv ha annunciato la volontà di interrompere questi bombardamenti solo quando Mosca farà altrettanto, una condizione che finora non è stata soddisfatta. Gli attacchi ucraini, che si erano attenuati dopo la dichiarazione di una tregua energetica da parte di Trump a metà ottobre, sono ripresi con intensità dalla fine di novembre.

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La situazione operativa ha portato il leader russo a richiedere ulteriori misure di sicurezza specifiche per proteggere gli impianti energetici nazionali. Putin ha classificato questi attacchi come una violazione degli accordi impliciti suggeriti dagli Stati Uniti, definendo l'atteggiamento di Kyiv come un rifiuto aperto del consiglio americano. Questo sviluppo segna un punto di svolta nelle dinamiche di conflitto, trasformando le critiche diplomatiche in minacce concrete di ritorsione militare o economica.

Posizioni delle Parti e Visioni Concorrenti

Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha reagito con fermezza alle dichiarazioni di Putin, utilizzando la piattaforma X per affermare che il leader russo può por fine agli attacchi sulle raffinerie ordinando la cessazione immediata della guerra, che ora dura quattro anni e mezzo. Sybiha ha sottolineato che Putin sta prestando scarsa attenzione alle crescenti perdite russe sul campo di battaglia, note che non lo avvicinano minimamente agli obiettivi della sua invasione.

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La posizione di Kiev rimane intransigente: Kyiv ha dichiarato che smetterà di colpire gli obiettivi energetici russi solo quando Mosca interrotterà i propri attacchi. Sybiha ha aggiunto che se a Putin non piacciono gli attacchi alle raffinerie o il danneggiamento delle sue navi militari, l'unica soluzione è fermare l'invasione. Il ministro ha incitato Putin a smettere di lamentarsi e a prendere decisioni concrete per porre fine al conflitto, ignorando le perdite significative subite dalle sue forze armate.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Le conseguenze pratiche di questa escalation sono già visibili nel mercato del combustibile. Secondo le stime di due fonti del settore industriale, gli attacchi con droni ucraini hanno ridotto la capacità combinata di lavorazione del greggio delle raffinerie russe del 45% dalla fine di ottobre. Questo crollo della produzione ha costretto diverse regioni russe a introdurre restrizioni sulle vendite al dettaglio di benzina e gasolio, come riferito dai media locali e dalle autorità regionali.

Parallelamente, la posizione energetica della Russia in Europa sta subendo cambiamenti strutturali. L'Unione Europea ha deciso di interrompere l'acquisto di gas naturale liquefatto (LNG) marittimo russo a partire dal 1 gennaio, anche se le forniture russe all'Europa hanno raggiunto circa 13,7 milioni di tonnellate metriche lo scorso anno. I dati preliminari di LSEG indicano che le esportazioni di LNG russo verso l'Europa sono aumentate del 6,3% su base annua nei primi dieci mesi di quest'anno, totalizzando 11,8 milioni di tonnellate.

Putin ha sostenuto che gli sforzi dell'Europa per limitare le esportazioni energetiche russe sono falliti, poiché la Russia ha espanso i suoi mercati di vendita e sta utilizzando sempre di più la Rotta del Mare Settentrionale lungo le sue coste artiche. Questa resilienza, unita alle nuove minacce di ritorsione per gli attacchi alle raffinerie, indica un prolungamento della crisi energetica e militare senza alcuna soluzione diplomatica immediata in vista.