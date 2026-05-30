Putin nega coinvolgimento in drone in Romania: 'Forse è ucraino'. Intanto Israele colpisce Beirut e Sinner trionfa a Parigi

Putin sostiene che il drone caduto in Romania sia ucraino e critica von der Leyen. Israele bombarda Beirut. Sinner vince un match epico a Parigi nonostante il caldo.

Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una conferenza stampa per commentare l'incidente del drone abbattuto in Romania , sostenendo che il velivolo potrebbe essere di origine ucraina.

Putin ha affermato che i droni ucraini hanno già sorvolato Finlandia, Polonia e paesi baltici, provocando reazioni simili. Ha ricordato episodi passati in cui si è poi scoperto che non si trattava di aerei russi, ma di droni ucraini usciti di rotta a causa di guerra elettronica o problemi tecnici. Secondo lui, anche in questo caso la situazione è analoga.

Putin ha criticato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dicendo che non era presente in Romania per esaminare i resti del drone. Intanto, il ministero della Difesa rumeno ha confermato che un drone russo è entrato nello spazio aereo del paese, membro della Nato, durante un attacco contro infrastrutture ucraine vicino al Danubio. Il velivolo è stato seguito dai radar fino a Galați.

Le autorità rumene stanno indagando sull'accaduto, mentre la Nato ha espresso preoccupazione per la violazione dello spazio aereo di un alleato. Questo episodio aumenta le tensioni tra Russia e Occidente, con possibili ripercussioni diplomatiche. In Medio Oriente, l'esercito israeliano ha bombardato Beirut nelle ultime ore, provocando la distruzione di alcune abitazioni. L'obiettivo dell'attacco, secondo il portavoce dell'IDF, era Ali al-Husni, responsabile dell'unità missilistica della Difesa.

Le immagini sui social mostrano danni significativi e momenti di panico tra i civili. Non sono ancora chiare le vittime, ma l'operazione rientra nella strategia israeliana di colpire esponenti di Hezbollah. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, temendo un'escalation regionale. Sul fronte sportivo, Jannik Sinner ha conquistato una vittoria importante a Parigi, nonostante il caldo torrido.

Il tennista italiano ha dominato i primi due set con punteggi di 6-3 e 6-2, mostrando una resistenza invidiabile sotto il sole delle 13 con temperature superiori ai trenta gradi. Nel terzo set, però, è accaduto l'imprevisto: in vantaggio 5-4 e a un game dalla vittoria, Sinner ha subito una svolta improvvisa che lo ha portato a un precipizio. I fan erano stupiti dalla sua tenuta fisica, ma il finale ha riservato colpi di scena.

La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato il pubblico senza fiato, confermando la grinta del numero uno del ranking mondiale





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