Putin ordina garantire servizi chiave durante interruzione di Internet mobile

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al primo ministro e al direttore del Servizio di Sicurezza Federale (FSB) di garantire l'accesso ai principali servizi medici, informativi e di pagamento durante i periodi di interruzione di Internet mobile. L'ordine è stato pubblicato dal Cremlino e prevede che il primo ministro Mikhail Mishustin e il direttore dell'FSB Alexander Bortnikov debbano riferire entro il 1° luglio sui loro progressi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al primo ministro e al direttore del Servizio di Sicurezza Federale (FSB) di garantire l'accesso ai principali servizi medici, informativi e di pagamento nei periodi in cui il servizio internet mobile è limitato.

La Russia ha talvolta interrotto i servizi di Internet mobile e ha dato un giro di vite alle app di messaggistica straniere, costringendo milioni di persone a rivolgersi alle VPN come parte di quello che gli oppositori di Putin dicono essere un tentativo di rafforzare il controllo interno dopo quattro anni di guerra. In una lista di ordini pubblicata domenica dal Cremlino, Putin ha ordinato al governo e all'FSB di 'garantire il funzionamento ininterrotto dei servizi più importanti' durante i periodi di 'funzionamento limitato di Internet'.

L'ordine diceva che il primo ministro Mikhail Mishustin e il direttore dell'FSB Alexander Bortnikov dovevano riferire entro il 1° luglio sui loro progressi. Putin ha presentato l'interruzione di Internet e delle reti di comunicazione come una misura di sicurezza dolorosa, ma a volte essenziale, necessaria per prevenire attacchi terroristici e di droni ucraini. Ma ha detto che ai cittadini dovrebbe essere consentito l'accesso a servizi online vitali durante questi periodi





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