Putin ordina tregua pasquale, ma i dubbi restano. E Milano punta sulla sicurezza sul lavoro con “Note di prevenzione”

Il presidente russo Putin ordina una tregua per le festività pasquali, sollevando dubbi sulla sua effettiva applicazione. Nel frattempo, Ats Milano lancia una campagna per la sicurezza sul lavoro che utilizza la metafora dell'orchestra.

Non ci saranno attacchi dalle prime ore del pomeriggio di domani fino alla sera di domenica prossima. È quanto stabilito da un decreto presidenziale di Putin, che ha ordinato all’esercito di “cessare le operazioni di combattimento in tutte le direzioni per questo periodo”. Tuttavia, le forze armate dovranno rimanere in stato di allerta, pronte a fronteggiare “possibili provocazioni nemiche” e qualsiasi “azione aggressiva”.

La dichiarazione ufficiale si conclude con una frase significativa: “Presumiamo che la parte ucraina seguirà l’esempio della Federazione Russa”. La mossa di Putin arriva a seguito della proposta ucraina di una tregua lungo il fronte, esteso per oltre 1.200 chilometri, durante le festività pasquali. L’Ucraina, tramite gli Stati Uniti, aveva avanzato l’iniziativa, concordando che “le persone hanno bisogno di una Pasqua libera da minacce e di un reale progresso verso la pace” e rilanciando per avviare una negoziazione che porti alla fine totale degli attacchi, dichiarando “la Russia ha la possibilità di non riprendere gli attacchi dopo Pasqua”. Nonostante le dichiarazioni, le speranze di un esito positivo sono scarse. Storicamente, i cessate il fuoco e le tregue annunciate in precedenza non hanno sortito effetti significativi. L’anno scorso, il cessate il fuoco di 30 ore durante le celebrazioni pasquali si è rivelato inefficace, con entrambe le parti che si sono accusate reciprocamente di violazioni. Un destino simile ha caratterizzato l’ultima tregua proclamata per l’ottantesimo anniversario della Giornata della Vittoria, segnata da numerose violazioni. Anche la cosiddetta “tregua energetica”, annunciata per evitare attacchi alle centrali elettriche ucraine durante l’inverno, si è dimostrata un breve intervallo di preparazione per nuovi e massicci attacchi. Nel frattempo, bombe, esplosioni e missili continuano a colpire, mietendo vittime civili che fuggono al suono delle sirene antiaeree o perdono la vita quotidianamente, come a Zhytomyr, a ovest di Kiev.\In un contesto differente, l'Ats Città metropolitana di Milano ha lanciato una campagna per la sicurezza sul lavoro intitolata “Note di prevenzione”. Il progetto, incentrato sull’idea di un’orchestra, vede ogni strumento rappresentare un elemento di prevenzione e di buone pratiche. L’obiettivo è creare una “sinfonia di attenzione e professionalità” per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. L’iniziativa coinvolge tutti gli attori del sistema di sicurezza, considerandoli parte attiva: tutti sono musicisti e nessuno è spettatore. La campagna mira a diffondere il messaggio che la sicurezza, come la musica, si realizza solo quando ognuno svolge al meglio il proprio ruolo, trasformando l’impegno individuale in un risultato collettivo. Silvano Casazza, direttore generale di Ats, ha sottolineato l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni comportamento corretto e ogni scelta consapevole contribuiscono a prevenire infortuni e a proteggere la salute dei lavoratori. Per supportare la campagna, sono stati realizzati uno spot video e videoclip che verranno trasmessi su canali televisivi locali e social media. L’attore Lillo Petrolo dirige l’orchestra nelle videoclip. È stata inoltre creata una pagina web dedicata, dove è possibile consultare materiale informativo e interagire con un agente conversazionale multilingua per ottenere risposte in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno distribuiti materiali grafici promozionali in tutti i comuni dell’Ats Città metropolitana di Milano.\Il progetto Psal - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro nasce dall’esigenza di rendere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro più accessibile, concreta e condivisa. Un tema spesso percepito come distante viene riportato nella quotidianità delle persone attraverso un linguaggio semplice, un’immagine forte e un sistema di comunicazione capace di unire informazione, esperienza e coinvolgimento. Inoltre, per i lettori del quotidiano sono disponibili una serie di vantaggi esclusivi, tra cui l'accesso completo agli articoli tramite app e sito web, l'accesso all'archivio, sconti su corsi e abbonamenti a piattaforme multimediali, offerte sullo shop online e la possibilità di partecipare a eventi speciali e sostenere la Fondazione. Questi benefici mirano a rafforzare il legame con i lettori, offrendo loro un’esperienza informativa completa e un valore aggiunto nell'accesso ai contenuti





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