Putin parla della guerra in Ucraina e della sua possibilità di rimanere al potere fino al 2036

Il Presidente russo Vladimir Putin ha parlato della guerra in Ucraina e della sua possibilità di rimanere al potere fino al 2036, durante un incontro con i rappresentanti delle agenzie di stampa internazionali a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha incontrato i rappresentanti delle agenzie di stampa internazionali a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, presso il Palazzo Costantino di San Pietroburgo, Russia, 4 giugno 2026.

Putin ha parlato giovedì della guerra in Ucraina, dei compromessi sulla pace concordati con il Presidente americano Donald Trump e della possibilità di rimanere al potere fino al 2036. Putin ha parlato con gli alti redattori delle agenzie di stampa, tra cui la Reuters, durante un incontro nella città russa di San Pietroburgo. Quando è stato chiesto sul controllo della regione del Donbas e sulla pace, Putin ha risposto:





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vladimir Putin Guerra In Ucraina Pace Donald Trump Potere Fino Al 2036

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guerra Ucraina, Putin: «Russia avanza su tutto il fronte, ma siamo pronti a soluzione pacifica»Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del Forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano...

Read more »

Putin: Russia pronta a sconfiggere l'Ucraina o a porre fine alla guerra attraverso la diplomaziaIl Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a sconfiggere l'Ucraina sul campo di battaglia se necessario, ma è anche disposta a porre fine al conflitto attraverso la diplomazia. Tuttavia, ha ribadito la sua posizione secondo cui l'Ucraina deve cedere il resto della regione orientale del Donbas, che la Russia non controlla ancora, per porre fine alla guerra. Inoltre, Putin ha affermato che la Russia non ha ancora utilizzato il suo missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina in condizioni di combattimento reali, ma ha effettuato solo dei test per osservarne i risultati al fine di prendere decisioni sull'uso futuro su larga scala dell'Oreshnik, anche contro bersagli urbani.

Read more »

Putin evita di parlare della sua intenzione di rimanere al potere fino al 2036Il Presidente russo Vladimir Putin ha risposto alle domande degli alti redattori delle agenzie di stampa a San Pietroburgo, evitando di parlare della sua intenzione di rimanere al potere fino al 2036. Ha affermato che la Costituzione gli permette di ricandidarsi nel 2030 e di servire un altro mandato fino al 2036 in caso di vittoria, ma ha detto che è troppo presto per parlarne.

Read more »

Ucraina, Zelensky scrive a Putin una lettera aperta: «Incontriamoci e poniamo fine a questa guerra»Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del Forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano...

Read more »