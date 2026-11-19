Vladimir Putin è giunto in Cina per l'incontro con Xi Jinping e Donald Trump portando con sé la valigetta nucleare. Dettagli esclusivi dalle telecamere.

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a destinazione per il sommito internazionale in Cina, accompagnato dalla famosa valigetta nucleare nota come Cheget. Questa prestigiosa borsa, che contiene i codici per l'impiego delle armi strategiche, non è stata lasciata a Mosca ma è stata portata direttamente con il leader del Cremlino per garantire il controllo immediato durante gli incontri diplomatici di alto livello previsti per domani.

Dettagli sul vertice con i leader mondiali

Il presidente russo è attualmente impegnato in questo importante summit e si prepara a incontrare domani il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. La presenza della valigetta indica l'importanza che Mosca attribuisce alla sicurezza e alla continuità del comando strategico nucleare durante le trattative con le massime autorità globali. Le immagini trasmesse mostrano chiaramente l'attenzione dedicata a questo dettaglio di sicurezza.

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La valigetta nucleare è presente al vertice

Le telecamere dell'emittente Rt hanno catturato il momento preciso dell'arrivo dell'auto che trasportava il leader del Cremlino. Un militare russo è stato notato mentre portava la valigetta all'interno dell'edificio che ospitava il summit. La presenza di questo dispositivo è parte integrante del sistema di comando strategico nucleare della Russia, confermando la prassi consolidata di trasportare i codici anche durante le viaggi ufficiali.

Interazione con la giornalista durante l'arrivo

Le immagini mostrano una giornalista che esclama indicando la valigetta alle sue spalle e un attendente di Vladimir Putin. Il cronista si rivolge al militare presente chiedendo se quella fosse effettivamente la valigetta nucleare. Il militare risponde affermativamente, confermando che si tratta proprio di quella specifica valigetta, senza lasciare spazio a dubbi sulla natura del dispositivo trasportato.

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Il contesto della presenza del capo di stato

La presenza di Vladimir Putin a questo evento sottolinea la rilevanza delle relazioni internazionali e la necessità di mantenere la disponibilità immediata del comando nucleare. Il trasporto della valigetta è una misura di sicurezza standard ma fondamentale, che assicura al presidente russo la capacità di prendere decisioni critiche in qualsiasi momento durante le sue attività all'estero. Questa procedura è nota da anni ed è stata osservata in molte occasioni precedenti.

Implicazioni per le trattative diplomatiche

L'arrivo del presidente russo con la valigetta nucleare evidenzia la serietà e la responsabilità legate alle decisioni strategiche nazionali. In un contesto di incontri con Xi Jinping e Donald Trump, la disponibilità immediata dei codici riflette la gravità delle questioni in discussione. La Russia intende dimostrare la sua posizione di forza e la continuità del suo comando durante queste negoziazioni cruciali per l'equilibrio geopolitico globale.