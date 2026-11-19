Vladimir Putin annuncia l'invito ai rappresentanti europei a Mosca per chiarire le posizioni sui colloqui di pace. Usa insiste per il coinvolgimento europeo.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato ufficialmente che la Federazione Russa ha inviato un invito formale ai rappresentanti europei affinché si rechino a Mosca. Questa richiesta mira a chiarire dettagliatamente la posizione del Vecchio Continente riguardo ai negoziati di pace per l'Ucraina. L'annuncio è stato fornito giovedì 19 novembre 2026, durante una conferenza stampa tenuta a Shenzhen, in Cina. La manifestazione faceva parte del secondo giorno del vertice dei leader economici dell'Apec.

La proposta diplomatica per i negoziati

L'iniziativa russa giunge dopo una riunione tripartita che ha visto coinvolti i presidenti di Cina e Stati Uniti. Putin ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno esortando Mosca con una certa insistenza ad accettare la partecipazione europea alle trattative. Fino a questo momento, i colloqui si sono svolti principalmente tra Mosca, Washington e Kiev, registrando pochi progressi concreti. Il Kremlin intende comprendere quale contributo specifico l'Europa potrà apportare a questo tavolo di dialogo prima di definire il formato delle sedute successive.

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La posizione di Mosca sul ruolo europeo

Vladimir Putin ha sottolineato che è inutile discutere di questioni di sicurezza, inclusa quella in Europa, senza la presenza degli europei. Tuttavia, la Russia non è contraria alla loro partecipazione, purché sia chiaro il loro ruolo. I diplomatici russi hanno proposto attraverso i canali ufficiali l'arrivo dei rappresentanti europei a Mosca. Questo incontro preliminare servirà a determinare le posizioni effettive prima di decidere come proseguire il dialogo con l'Ucraina. La Russia vuole assicurarsi che gli europei portino contributi reali e definiti al processo di pace.

Il contesto dei colloqui di Abu Dhabi

Lo sfondo di questa mossa diplomatica risale agli incontri avvenuti ad Abu Dhabi la scorsa settimana. Si trattava del primo colloquio tra funzionari russi, ucraini e statunitensi in nove mesi. Le parti hanno concordato un importante scambio di prigionieri, rappresentando l'unica concreta avanzata in quel contesto. Non sono stati registrati altri progressi significativi nella risoluzione del conflitto. Questo evento ha messo in evidenza la necessità di ampliare la base dei partecipanti ai negoziati.

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L'opposizione del presidente Usa Donald Trump

Il conflitto ucraino, che dura ormai da quasi cinque anni, ha finora resistito ai tentativi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il leader americano ha cercato ripetutamente di garantire un accordo di pace rapido, ma senza successo. L'eventuale coinvolgimento europeo segnerebbe una nuova fase in questi sforzi internazionali. Tuttavia, le posizioni rimangono distanti tra le principali potenze coinvolte. La Russia cerca di bilanciare la pressione americana con la necessità di includere attori europei rilevanti.

Prospettive future per la stabilità continentale

L'invito a Mosca rappresenta un test cruciale per la diplomazia europea e le sue capacità di mediazione. L'Europa dovrà valutare attentamente se e come partecipare a questi dialoghi preliminari. La Russia intende usare questo incontro per fissare i termini del dialogo futuro con Kiev. Il mondo internazionale osserva con attenzione come evolverà questa dinamica. La scelta europea inciderà direttamente sul formato dei successivi negoziati ufficiali.