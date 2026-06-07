Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto pesantemente alla richiesta di un faccia a faccia da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, inviata via lettera dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Putin ha dichiarato di non vedere l'utilità di un incontro senza accordi precedentemente stabiliti, aggiungendo di aver rintracciato elementi di maleducazione nella lettera di Zelensky.

Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto pesantemente alla richiesta di un faccia a faccia da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky , inviata via lettera dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Putin ha dichiarato di non vedere l'utilità di un incontro senza accordi precedentemente stabiliti, aggiungendo di aver rintracciato elementi di maleducazione nella lettera di Zelensky. Secondo Putin, la lettera di Zelensky potrebbe essere un modo per creare le condizioni per un incontro o per un ambiente in cui è impossibile tenerne uno, e crede che la seconda opzione sia la più probabile.

Nel frattempo, a Porto Sant'Elpidio (Fermo), i vigili del fuoco proseguono le ricerche per trovare un'anziana dispersa a seguito del crollo di una palazzina di due piani, probabilmente causato da un'esplosione di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato danni significativi e hanno messo in pericolo la vita di chi si trovava nelle vicinanze.

La situazione è stata descritta come critica e i vigili del fuoco stanno lavorando per trovare la donna scomparsa e per stabilire le cause dell'incidente. In altri tempi, il Papa ha scherzato con i giornalisti a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, dove inizia il suo quarto viaggio apostolico. Ha dichiarato di tifare per tutte le squadre, ma di avere una preferenza per il Real Madrid, scherzando con i giornalisti sulla sua presunta simpatia per la squadra spagnola.

Tuttavia, è importante notare che la dichiarazione del Papa non è stata presa in considerazione come una vera e propria preferenza, ma piuttosto come un semplice scherzo fatto durante l'intervista





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