Putin respinge accuse di comportamento sconsiderato della NATO

Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto le accuse di comportamento sconsiderato della NATO dopo che un drone russo si era schiantato contro un condominio in Romania. Putin ha detto che era troppo presto per dire se il drone fosse russo e ha suggerito che potrebbe essere stato un drone ucraino. La NATO si è impegnata a difendere ogni centimetro di territorio alleato dopo l'incidente.

Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto le accuse di comportamento sconsiderato della NATO dopo che un drone russo si era schiantato contro un condominio in Romania .

Putin ha detto che era troppo presto per dire se il drone fosse russo e ha suggerito che potrebbe essere stato un drone ucraino. Ha anche accusato la Romania di non aver condiviso informazioni sull'incidente e ha invitato il paese a condividere i detriti del drone per condurre le proprie indagini. La NATO si è impegnata a difendere ogni centimetro di territorio alleato dopo l'incidente.

Putin ha anche fatto notare che i droni ucraini erano stati avvistati in precedenza in Finlandia, Polonia e nei Paesi baltici, e ha suggerito che la prima reazione della Romania era stata esattamente la stessa di quella che c'era stato in precedenza nei confronti dei droni ucraini. Ha anche accusato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di aver oltrepassato un'altra linea di demarcazione con le sue osservazioni sull'incidente.

Putin ha detto di aver saputo solo ora dell'incidente, essendo stato tutto il giorno impegnato in colloqui. Ha anche invitato la Romania a condividere le informazioni sull'incidente e sui potenziali frammenti di drone, in modo che Mosca possa condurre le proprie indagini. La situazione rimane tesa, con la NATO che si impegnata a difendere ogni centimetro di territorio alleato e la Russia che continua a negare le accuse di comportamento sconsiderato.

La Romania ha detto che un drone russo si era schiantato contro un condominio nello Stato membro dell'Alleanza durante un attacco alla vicina Ucraina. La situazione è particolarmente tesa dopo l'incidente, con la NATO che si è impegnata a difendere ogni centimetro di territorio alleato. La Russia continua a negare le accuse di comportamento sconsiderato e ha invitato la Romania a condividere le informazioni sull'incidente e sui potenziali frammenti di drone.

La situazione rimane tesa e si attende una risposta ufficiale della Romania sull'incidente. La Russia ha detto che i droni ucraini erano stati avvistati in precedenza in Finlandia, Polonia e nei Paesi baltici e ha suggerito che la prima reazione della Romania era stata esattamente la stessa di quella che c'era stato in precedenza nei confronti dei droni ucraini. La situazione è particolarmente tesa dopo l'incidente, con la NATO che si è impegnata a difendere ogni centimetro di territorio alleato.

La Russia continua a negare le accuse di comportamento sconsiderato e ha invitato la Romania a condividere le informazioni sull'incidente e sui potenziali frammenti di drone. La situazione rimane tesa e si attende una risposta ufficiale della Romania sull'incidente.

La Russia ha detto che i droni ucraini erano stati avvistati in precedenza in Finlandia, Polonia e nei Paesi baltici e ha suggerito che la prima reazione della Romania era stata esattamente la stessa di quella che c'era stato in precedenza nei confronti dei droni ucraini. La situazione è particolarmente tesa dopo l'incidente, con la NATO che si è impegnata a difendere ogni centimetro di territorio alleato.

La Russia continua a negare le accuse di comportamento sconsiderato e ha invitato la Romania a condividere le informazioni sull'incidente e sui potenziali frammenti di drone. La situazione rimane tesa e si attende una risposta ufficiale della Romania sull'incidente





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