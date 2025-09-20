Vladimir Putin promuove l'Intervision Song Contest come alternativa patriottica all'Eurovision, escludendo la Russia. Il concorso musicale mira a rafforzare i legami culturali e a celebrare la cooperazione tra i Paesi amici della Russia, in un contesto geopolitico teso.

Apprezziamo le nostre tradizioni e rispettiamo quelle degli altri. Queste le parole di Vladimir Putin nel messaggio inviato ai partecipanti alla finale dell' Intervision Song Contest, il concorso musicale che il Cremlino ha ripristinato come alternativa patriottica e tradizionalista all' Eurovision , da cui la Russia è stata esclusa in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022.

Putin ha sottolineato che la cultura e la musica non conoscono confini, aggiungendo che la celebrazione odierna è volta a dimostrare la forza unificatrice dell'arte. Ha inoltre ribadito l'apertura della Russia alla comunicazione e alla collaborazione creativa a livello internazionale. I popoli hanno il diritto di svilupparsi liberamente e di preservare la propria identità, ha concluso Putin, citando l'agenzia di stampa russa Tass. Il ripristino dell'Intervision Song Contest, dopo la sua sospensione a seguito del crollo dell'Unione Sovietica, rappresenta un chiaro segnale della volontà del Cremlino di rafforzare i legami culturali e propagandare una visione alternativa del mondo, in contrapposizione a quella occidentale.\L'Intervision, nato negli anni '60 in piena Guerra Fredda, si presenta come un palcoscenico per celebrare la cooperazione culturale e umanitaria tra i Paesi amici della Russia, come indicato nel decreto presidenziale dello scorso febbraio che ha sancito il rilancio del festival. L'iniziativa si inserisce in un contesto geopolitico teso, con la Russia isolata da gran parte della comunità internazionale a causa della guerra in Ucraina. Il concorso musicale, con la sua natura apparentemente innocua, diventa quindi uno strumento per consolidare alleanze e diffondere un'immagine positiva della Russia, rivolta principalmente a quei Paesi che non hanno preso una posizione netta contro l'invasione. L'evento mira a creare una piattaforma alternativa all'Eurovision, percepita come espressione dell'influenza culturale occidentale, offrendo un'occasione per celebrare la diversità culturale e rafforzare i legami con nazioni che condividono una visione politica affine. La partecipazione di numerosi Paesi, provenienti da diversi continenti, testimonia l'ambizione del Cremlino di ampliare la propria sfera di influenza e di presentarsi come un interlocutore credibile e affidabile nel panorama internazionale.\I favoriti per la vittoria finale sono, secondo le previsioni, il russo Shaman e il cinese Wang Xi, data la vasta base di voti a loro disposizione. La finale vede la partecipazione di 23 Paesi, provenienti da quattro continenti diversi, che vanno dai membri dei BRICS (Cina, India, Brasile, Sudafrica) agli alleati post-sovietici come Bielorussia, Kazakistan e Uzbekistan, fino alle delegazioni provenienti dall'Africa, dal Medio Oriente e dall'America Latina. La composizione dei partecipanti riflette la strategia della Russia di consolidare le relazioni con i Paesi in via di sviluppo e con quelli che condividono una visione multipolare del mondo, in contrasto con l'ordine internazionale esistente. L'Intervision Song Contest, quindi, non è semplicemente un evento musicale, ma un importante strumento di diplomazia culturale, che mira a rafforzare i legami tra la Russia e i suoi alleati, e a proiettare un'immagine positiva del Paese a livello globale. L'iniziativa rappresenta un tentativo di creare un contro-narrativa rispetto alla narrazione occidentale, e di affermare la propria influenza culturale in un contesto sempre più polarizzato





