Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a sconfiggere l'Ucraina sul campo di battaglia se necessario, ma è anche disposta a porre fine al conflitto attraverso la diplomazia. Tuttavia, ha ribadito la sua posizione secondo cui l'Ucraina deve cedere il resto della regione orientale del Donbas, che la Russia non controlla ancora, per porre fine alla guerra. Inoltre, Putin ha affermato che la Russia non ha ancora utilizzato il suo missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina in condizioni di combattimento reali, ma ha effettuato solo dei test per osservarne i risultati al fine di prendere decisioni sull'uso futuro su larga scala dell'Oreshnik, anche contro bersagli urbani.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato giovedì che la Russia è pronta a sconfiggere l' Ucraina sul campo di battaglia se necessario, ma è anche disposta a porre fine al conflitto attraverso la diplomazia.

Parlando ai rappresentanti delle agenzie di stampa internazionali a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Putin ha sottolineato che la Russia è pronta a raggiungere un accordo con l'Ucraina attraverso mezzi pacifici, sulla base dei compromessi discussi durante il suo incontro con il Presidente Trump ad Anchorage. Tuttavia, ha ribadito la sua posizione secondo cui l'Ucraina deve cedere il resto della regione orientale del Donbas, che la Russia non controlla ancora, per porre fine alla guerra.

'L'offensiva è in corso su base giornaliera. Al momento, la Federazione Russa ha preso il pieno controllo della Repubblica Popolare di Luhansk, al 100%. E ha portato oltre l'85% del territorio della Repubblica Popolare di Donetsk sotto il suo controllo', ha dichiarato Putin.

Inoltre, Putin ha affermato che la Russia non ha ancora utilizzato il suo missile ipersonico Oreshnik contro l'Ucraina in condizioni di combattimento reali, ma ha effettuato solo dei test per osservarne i risultati al fine di prendere decisioni sull'uso futuro su larga scala dell'Oreshnik, anche contro bersagli urbani. L'Oreshnik, che la Russia ha lanciato per la prima volta contro l'Ucraina nel 2024, è un missile a capacità nucleare con una gittata di oltre 5.000 km (3.100 miglia).

Putin ha già detto che è impossibile da intercettare, anche se gli esperti occidentali hanno messo in dubbio questa affermazione





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