Il retroscena esclusivo di Selvaggia Lucarelli sul puzzagate: Barbara d'Urso minaccia l'addio e RAI 1 pronta a sostituirla con Roberto D'Agostino.

Le dinamiche interne a Ballando con le Stelle stanno vivendo una delle crisi più complesse degli ultimi anni, definita dal termine puzzagate. Selvaggia Lucarelli, attuale opinionista del Grande Fratello VIP, ha portato alla luce nuovi dettagli nella sua newsletter, rivelando che la conduttrice Barbara d'Urso era pronta a lasciare il programma a causa delle tensioni con il direttore creativo Guillermo Mariotto.

La minaccia dell'addio e la reazione di RAI 1

Secondo quanto riportato da Lucarelli, la situazione è precipitata dopo le critiche pubbliche della d'Urso verso Mariotto. La giudice ha richiesto esplicitamente l'allontanamento del direttore in diretta, una richiesta che non è stata accolta. La permanenza di Mariotto a Rai 1 da vent'anni gli garantisce una posizione solida, difficile da scalfire dopo sole sette puntate di contestazioni.

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Barbara d'Urso ha risposto a questa mancata remissione inviando due lettere ufficiali a Milly Carlucci. Nella corrispondenza, la conduttrice ha definito la situazione un caso di ipocrisia, citando l'invito di determinati ospiti e definendo la squadra di Ballando come una famiglia Addams. Milly Carlucci ha risposto elogiando l'approccio di d'Urso, definendola un genio per la sua capacità di gestire la polemica.

L'escalation mediatica tra d'Urso e Mariotto

Per stemperare i nervi, la d'Urso è apparsa sul Tg1 lunedì sera, approfittando di un contenitore più istituzionale per parlare della faccenda. Questo passaggio, però, non ha calmato gli animi. Fonti vicine alla conduttrice hanno riferito che la d'Urso si è risentita per l'uso strategico che Carlucci ha fatto della sua decisione, generando un hype negativo.

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La conduttrice ha quindi contattato Fiorello per confermare la sua presenza, una mossa che ha effettivamente sgonfiato l'attesa pubblica. Parallelamente, la d'Urso ha accettato di essere intervistata dal Tg1, replicando la mossa mediatica già adottata da Milly Carlucci, in una gara di visibilità che ha accentuato le divisioni interne.

Il piano B: Roberto D'Agostino al posto della d'Urso

Il dettaglio più sorprendente emerso riguarda i piani di riserva di RAI 1. Il direttore creativo Guillermo Mariotto e il team di Ballando con le Stelle erano già pronti a sostituire la d'Urso. Il nome indicato non è stato Simona Ventura, come si è ipotizzato in diverse occasioni, bensì Roberto D'Agostino.

Roberto D'Agostino, fondatore del sito di informazione Dagospia, è stato contattato per sondarne la disponibilità. La scelta di un giornalista esterno all'ambiente televisivo standard è stata definita sorprendente proprio per questa estraneità al mondo dei talent show. D'Agostino avrebbe dovuto sedersi dietro il banco della giuria, al posto di Alberto Matano.

Posizioni di Fabio Caressa e futuro del programma

La polemica ha attratto l'attenzione anche di Fabio Caressa, che ha commentato la situazione definendo l'Italia un Paese di vecchi. Caressa ha sostenuto che, sebbene la gavetta sia importante, ai giovani va data la possibilità di farla, inserendo il conflitto in una narrazione più ampia sulla gestione delle nuove leve nel settore televisivo.

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Ora il programma attende la decisione finale di Barbara d'Urso. RAI 1 mantiene la pressione, pronta a realizzare il cambio di ruolo con D'Agostino se la conduttrice dovesse effettivamente lasciare il programma, un evento che scatenerebbe polemiche ancora più imprevedibili rispetto a quelle attuali.