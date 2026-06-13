Qatar‑Svizzera, Brasile‑Marocco e le altre sfide cruciali della settimana di apertura del Mondiale

Il 13‑14 giugno il calendario del Mondiale vede Qatar‑Svizzera e Brasile‑Marocco tra le partite più attese, con Ancelotti al suo esordio e gli USA in netta vittoria sul Paraguay. Scopri gli spoglianti dettagli, gli allenatori protagonisti e le formazioni chiave.

Il sabato 13 giugno la scena calcistica mondiale si accende nuovamente sulla baia di San Francisco, dove il Qatar affronta la Svizzera nella seconda sfida del gruppo B. Dopo il pareggio del giorno precedente tra Canada e Bosnia (1-1) a Toronto, con le reti di Lukic e Larin, gli elvetici allenati da Murat Yakin partono in netta posizione di favorite, sostenuti da una difesa solida e da un attacco capace di sfruttare le palle inattive.

La partita, trasmessa in diretta su DAZN e in chiaro su Rai 1, è programmata per le ore 21:00 ora locale. Il Qatar, guidato dal ct Mahmoud Abu Rashida, cercherà di mantenere viva la speranza di qualificarsi per gli ottavi, puntando sulla velocità dei giovani attaccanti e su un centrocampo più compatto.

La Svizzera, invece, puntuerà sulla capacità di controllare il ritmo di gioco grazie a giocatori come Xhaka e Lugano, sperando di trasformare la pressione in opportunità reali di segnare. Il risultato di questo incontro sarà decisivo per le sorti del gruppo, definendo chi avrà una marcia in più nella corsa ai quarti di finale. Nella stessa notte, al MetLife Stadium di East Rutherford, una figura storica del calcio europeo farà il suo debutto sul palcoscenico mondiale: Carlo Ancelotti.

L'allenatore italiano prende in mano la squadra brasiliana per la sua prima partita del torneo, Brasile‑Marocco, prevista a mezzanotte (ora italiana) fra il 13 e il 14 giugno. Dopo 24 anni di attesa, il Brasile vuole riscatto e Ancelotti ha già indicato un possibile schieramento offensivo: il tridente Luiz Henrique, Raphinha (Barcellona) e Vinícius Júnior (Real Madrid), con Matheus Cunha di supporto a centrocampo.

Tra i difensori spiccano Alex Sandro e Danilo, ex bianconeri, ora al Flamengo, mentre il portiere Alisson, in forma smagliante, garantirà sicurezza alla retroguardia. Sul fronte del Marocco, il portiere Bounou (Al‑Hilal), l'esterno Hakimi (Paris Saint‑Germain) e l'attaccante Brahim Díaz (Real Madrid) sono considerati punti di forza, mentre il tecnico marocchino cercherà di imporre un ritmo veloce e tecnico.

La partita sarà disponibile su DAZN, Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay, consentendo a un vasto pubblico di seguire la sfida fra due delle nazioni più affascinanti del torneo. La programmazione della terza giornata prosegue con diverse sfide di rilievo. Al Boston Stadium, alle ore 03:00 (ora italiana), Haiti si misura contro la Scozia, match trasmesso in esclusiva su DAZN. Gli scozzesi puntano sul centrocampista del Napoli, McTominay, per dominare il centrocampo e creare occasioni per gli attaccanti.

Successivamente, alle ore 06:00 di domenica 14 giugno, a Vancouver, si giocherà il confronto Australia‑Turchia, anch'esso in esclusiva su DAZN. Il tecnico turco Vincenzo Montella, al suo primo mondiale alla guida dei turchi, ha confermato il capitano Hakan Çalhanoğlu (regista del Napoli) come perno creativo, affiancato dal giovane talento Kenan Yıldız della Juventus.

Infine, negli Stati Uniti, la squadra guidata da Mauricio Pochettino ha deciso il suo debutto con un trionfo per 4-1 contro il Paraguay a Los Angeles, grazie a una rete controanomala di Bobadilla, due reti di Balogun e la firma finale di Giovanni Reyna. Questo risultato promuove gli USA come una delle realtà emergenti del gruppo D, pronta a sfidare avversari più esperti nelle prossime giornate.

Nel complesso, la giornata del 13‑14‑15 giugno è caratterizzata da partite cruciali che definiscono le sorti dei gruppi e offrono spunti interessanti per gli amanti del calcio. I fan possono seguire gli incontri su piattaforme di streaming, canali aperti e servizi dedicati, garantendo una copertura completa di tutti gli scontri di alto livello.

Il campionato mondiale continua a mostrare sorprese, ritorni di grandi nomi e l'emozione di un sport capace di unire culture e nazioni diverse in una sola grande festa del pallone





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