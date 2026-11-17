Il diplomatico cinese Qu Xun chiarisce che le limitazioni alle esportazioni di chip, guidate da ASML e USA, rischiano di bloccare i negoziati commerciali UE-Cina.

La relazione commerciale tra l' Unione Europea e la Cina attraversa un momento critico a causa delle persistenti restrizioni olandesi sulle esportazioni di apparecchiature per la produzione di chip. Qu Xun, Ministro Consigliere della Cina a Madrid, ha espresso profonda preoccupazione affinché tali misure non compromettano il clima di distensione necessario ai futuri negoziati industriali.

Le restrizioni olandesi creano attriti commerciali

Il governo dei Paesi Bassi ha imposto limiti severi all'esportazione di tecnologie avanzate di ASML verso la Cina dal 2019. Questa decisione ha innescato frizioni diplomatiche che gettano un'ombra diretta sui tavoli di discussione tra Bruxelles e Pechino. Qu Xun ha chiarito che Pechino non intende accettare imposizioni esterne, chiedendo invece che l'Europa prenda decisioni autonome.

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Le preoccupazioni sono aumentate anche negli Stati Uniti, dove i legislatori spingono per nuovi blocchi sulle macchine di livello inferiore. L'atmosfera politica a Washington si è ulteriormente incasinata dopo le dimissioni del CEO di Nvidia, Jensen Huang, a seguito di notizie su una relazione con una presunta spia cinese. Non è ancora chiaro se il Congresso approverà nuove restrizioni che colpirebbero anche Tokyo Electron e altre aziende globali.

La posizione di Pechino sulla reciprocità tecnologica

La Cina chiede apertamente di importare macchinari ASML, lamentando che le tecnologie attualmente ricevute siano vecchie di generazioni. Qu Xun ha denunciato la paura europea di perdere know-how, definendo questa logica controproducente per entrambi i blocchi economici. Se l'Europa applica queste restrizioni, anche la Cina potrebbe limitare la condivisione delle proprie tecnologie in risposta.

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Il Ministro del Commercio Wang Wentao e il capo del commercio europeo Maros Sefcovic sono pronti a riprendere i colloqui il prossimo anno. I due hanno già raggiunto un accordo in ottobre sulle quote per le auto ibride cinesi, un segnale positivo di buon vicinato. Tuttavia, restano tensioni irrisolte sulle proposte europee riguardo ai contenuti locali e al trasferimento di tecnologia nei settori dei veicoli elettrici e delle batterie.

L'impatto sugli investitori cinesi in Spagna

In Spagna, il capitale investito dalle aziende cinesi è triplicato in un decennio, raggiungendo i dodici miliardi di euro. Grandi nomi come SAIC, Chery, CATL e AESC stanno operando sul territorio iberico. Qu Xun ha rivelato che queste società attendono due o tre anni per valutare la maturità degli investimenti esistenti prima di impegnare nuovi capitali.

Il diplomatico ha inoltre chiarito che le prossime elezioni spagnole non dovrebbero alterare la visione a lungo termine di Pechino. Nonostante la definizione di "rival sistemico" usata dal Partito Popolare, Qu Xun sostiene che la Cina agisca in base ai fatti concreti e non alle dichiarazioni politiche, confermando un impegno totale sul mercato spagnolo per i prossimi decenni.