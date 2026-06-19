Quadroitore, Q features, Objective: La musica come fondamento dell'educazione dell'oratore nel brano di Quintiliano proposto per la prova di latino

Il testo di Quintiliano scelto per la prova di latino di oggi, venerdì 19 giugno, affronta il tema del valore educativo della musica nella formazione del perfetto oratore. Attraverso citazioni di filosofi e condottieri antichi, l'Autore sottolinea come la musica fosse considerata disciplina necessaria per il politico e per il cittadino, capace di creare armonia nell'individuo e nella comunità. La prova richiede traduzione, analisi linguistica e stilistica, nonché una riflessione personale sull'attualità di queste idee. Quintiliano, autore già apparso in precedenti esami, offre spunti per discutere il ruolo della musica nell'educazione, il rapporto tra arti e scienze, e la modernità della sua pedagogia incentrata sul rifiuto delle punizioni corporali.

Oggi, venerdì 19 giugno, è il giorno dedicato alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. La versione da tradurre è un brano tratto dal primo libro della "Institutio oratoria", di Quintiliano appunto, un'opera che costituisce una delle più significative e approfondite riflessioni pedagogiche del mondo antico.

Nel testo l'autore affronta il tema del valore della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. L'opera delinea il percorso educativo ideale del cittadino fin dall'infanzia, introducendo intuizioni di sorprendente modernità, come il valore del gioco nell'apprendimento e il rifiuto categorico delle punizioni corporali. L'Institutio oratoria, ovvero "La formazione dell'oratore", di Marco Fabio Quintiliano è la sua opera più importante, nonché l'unica pervenuta integralmente.

Dedicata a Marco Vitorio Marcello, funzionario della corte di Domiziano, per l'educazione del figlio Geta, l'opera è databile tra il 90 e il 96 d. C. Il testo racchiude l'esperienza di vent'anni di insegnamento, svolto all'incirca tra il 70 e il 90 d. C. Si tratta di un vero e proprio trattato di pedagogia e retorica ispirato al De oratore di Cicerone, che Quintiliano considerava il modello ideale sia come oratore sia come autore.

Agli studenti è richiesto di comprendere e interpretare il testo, svolgerne l'analisi linguistica e stilistica e sviluppare approfondimenti e considerazioni personali sull'argomento trattato. Marco Fabio Quintiliano è stato scelto come autore per la prova scritta di latino in tre diverse occasioni. La sua più recente comparsa risaliva al 2013.

Atqui claros nomine sapientiae viros nemo dubitaverit studiosos musices fuisse, cum Pythagoras atque eum secuti acceptam sine dubio antiquitus opinionem vulgaverint mundum ipsum ratione esse conpositum, quam postea sit lyra imitata, nec illa modo contenti dissimilium concordia, quam vocant ἁρμονίαν sonum quoque his motibus dederint. Nam Plato cum in aliis quibusdam tum praecipue in Timaeo ne intellegi quidem nisi ab iis, qui hanc quoque partem disciplinae diligenter perceperint, potest.

De philosophis loquor, quorum fons ipse Socrates iam senex institui lyra non erubescebat: duces maximos et fidibus et tibiis cecinisse traditum, exercitus Lacedaemoniorum musicis accensos modis. Quid autem aliud in nostris legionibus cornua ac tubae faciunt? Quorum concentus quanto est vehementior, tantum Romana in bellis gloria ceteris praestat. Non igitur frustra Plato civili viro, quem πολιτικόν vocat, necessariam musicen credidit.

Et eius sectae, quae aliis severissima, aliis asperrima videtur, principes in hac fuere sententia, ut existimarent sapientium aliquos nonnullam operam his studiis accommodaturos et Lycurgus, durissimarum Lacedaemoniis legum auctor, musices disciplinam probavit. Atque eam natura ipsa videtur ad tolerandos facilius labores velut muneri nobis dedisse, si quidem et remigem cantus hortatur; nec solum in iis operibus, in quibus plurium conatus praeeunte aliqua iucunda voce conspirat, sed etiam singulorum fatigatio quamlibet se rudi modulatione solatur.

Il brano quin tilianeo, proposto come testo di traduzione per gli studenti, sottolinea la centralità della musica nella formazione dell'oratore perfetto, secondo una tradizione che affonda le radici nella filosofia pitagorica e platonica. Quintiliano ricorda come filosofi e condottieri antichi, da Pitagora a Socrate, fino a Licurgo, considerassero la musica non solo un'arte ma una disciplina fondamentale per l'educazione del cittadino e del guerriero.

L'armonia musicale diventa metafora dell'ordine cosmico e sociale, capace di organizzare tanto l'animo individuale quanto l'azione collettiva, come dimostra l'esempio dei corni e delle tube nelle legioni romane che, con il loro suito, sincronizzano i movimenti delle truppe e Simbolizzano la potenza di Roma. L'Autore evidenzia anche l'utilità pratica della musica nel rendere sopportabili le fatiche, sia nei lavori collettivi sia nella stanchezza individuale.

Il testo, quindi, non è solo una riflessione teorica ma un invito concreto a riconoscere il valore educativo della musica, in linea con la pedagogia illuminata di Quintiliano che rifiuta la violenza e valorizza il gioco e le arti. La scelta del brano per l'esame di Stato riflette l'attualità di questi temi, riproponendo all'attenzione degli studenti una dimensione spesso trascurata dell'antichità classica: la musica come elemento di equilibrio tra corpo e mente, tra teoria e pratica, tra individuo e comunità.

La prova, dunque, richiede non solo una corretta traduzione ma una comprensione profonda del testo latino e la capacità di collegare le idee di Quintiliano al contesto culturale romano e alla loro persistenza nel pensiero occidentale. Gli studenti devono dimostrare di saper analizzare le scelte lessicali e sintattiche dell'autore, riconoscere i riferimenti storici e filosofici, e svolgere una riflessione personale sul ruolo dell'educazione musicale oggi.

Una simile prova valorizza la capacità di pensiero critico e la conoscenza della tradizione classica, mostrando come i testi antichi possano parlare alle generazioni contemporanee. Il successo dell'operazione didattica dipende dalla qualità della preparazione degli studenti, chiamati a confrontarsi con un autore cardine della letteratura latina e con temi universali come l'educazione, l'armonia, la formazione del cittadino.

La scelta di Quintiliano, già apparso in passate prove, conferma la sua centralità nel programma di studi e l'importanza attribuita alla sua opera come modello di umanità e saggezza pratica. In un'epoca in cui spesso si sottolinea la separazione tra discipline umanistiche e scientifiche, il brano ricorda che la musica, nel mondo antico, era considerata una scientia, una conoscenza legata alla matematica e alla cosmologia, e quindi parte integrante di una formazione completa.

Questo aspetto offre spunti interessanti per dibattiti attuali sulla interdisciplinarità. Inoltre, il rifiuto quintilianeo delle punizioni corporali anticipate le pedagogie moderne basate sul rispetto e sulla Motivazione positiva. Il testo, quindi, si presta a essere letto su più livelli: letterario, storico, filosofico, pedagogico, musicale. Gli studenti sono sollecitati a coglierne le stratificazioni e a produrre una traduzione fedele ma al contempo elegante, rispettando il periodare latino e la forza retorica dell'argomentazione.

La prova, in sintesi, rappresenta un'occasione per riflettere sul valore della classicità e sulla continuità di certe tematiche attraverso i secoli. Il Latino, attraverso la voce di Quintiliano, parla ancora di come formare esseri umani completi, capaci di pensare, agire e creare in armonia con se stessi e con la società





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