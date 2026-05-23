Quali sono le linee guida della prossima stagione dopo il rinnovo del contratto e della guida tecnica?

Il direttore generale De Luca ha delineato le linee guida della prossima stagione dopo il rinnovo del contratto e dello staff, mettendo la continuità nelle scelte societarie come il rinnovo del direttore Greco e il giuramento da parte del suo staff. Le basi per la programmazione sono state abbondantemente spiegate dalla guida tecnica, concentrandosi sulla continuità del gruppo e sulla valorizzazione dei calciatori già inclusi nel sistema di gioco. Standardizzando il base per ripartire da una posizione di forza in vista della prossima stagione.

dopo il rinnovo del suo contratto e quello dello staff, delineando le linee guida per la prossima stagione . De Luca ha spiegato come la conferma sia arrivata in continuità con le scelte societarie: ‘Nel momento in cui è stato ufficializzato il rinnovo del direttore Greco, a cascata sono arrivati anche il mio e quello del mio staff.

Avevamo già un’intesa di massima, è bastato poco per raggiungere un accordo’. Un segnale di stabilità che conferma la volontà del club lucano di proseguire su un percorso tecnico già avviato.

‘Ripartiamo da una base importante’ Il tecnico ha poi illustrato l’idea alla base della programmazione futura: ‘L’idea per la prossima stagione è quella di ripartire da una base di giocatori che ha terminato nei migliori dei modi il campionato’. Un concetto chiaro, che punta sulla continuità del gruppo e sulla valorizzazione dei calciatori già inseriti nel sistema di gioco





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