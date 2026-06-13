Qualifiche del Gran Premio di Catalogna: Antonelli cerca la pole a Barcellona

Oggi, sabato 13 giugno, si svolgono le qualifiche del Gran Premio di Catalogna, settimo round del mondiale di Formula 1. Andrea Kimi Antonelli, leader del campionato con 68 punti di vantaggio, punta alla pole per continuare la sua striscia vincente. Lewis Hamilton e Charles Leclerc inseguono.

Oggi, sabato 13 giugno, il circuito di Catalogna a Barcellona ospita le qualifiche del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del mondiale di Formula 1 2025.

La pista catalana, lunga 4.655 chilometri, è nota per il suo mix di curve veloci e lente, con il lungo rettilineo d'arrivo che favorisce i sorpassi. Le condizioni meteorologiche sono previste stabili, con temperature intorno ai 28 gradi, ideali per le prestazioni delle vetture. L'atmosfera è carica di aspettative, con i tifosi che attendono di vedere se Andrea Kimi Antonelli riuscirà a confermare la sua supremazia dopo cinque vittorie consecutive, l'ultima a Montecarlo.

Il giovane italiano, 19 anni, guida la classifica piloti con 68 punti di vantaggio sul compagno di scuderia George Russell, un distacco che lo avvicina sempre più al sogno del titolo mondiale. La sua Mercedes W16 si è dimostrata eccezionalmente competitiva sul passo gara, ma le qualifiche di Barcellona rappresentano una sfida cruciale per conquistare la pole position e dettare il ritmo della corsa





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