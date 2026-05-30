Qualifiche e Sprint del Gran Premio d'Italia al Mugello

I piloti tornano in pista dopo il Gran Premio di Catalogna. Il leader del Mondiale è Marco Bezzecchi (Aprilia) che precede il compagno di team Jorge Martin.

Oggi, sabato 30 maggio, si disputano al Mugello le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d'Italia. I piloti tornano in pista dopo il Gran Premio di Catalogna, a Barcellona, vinto da Fabio Di Giannantonio.

Il leader del Mondiale è Marco Bezzecchi (Aprilia) che precede il compagno di team Jorge Martin. Torna in sella alla sua Ducati dopo aver saltato per il brutto infortunio nella Sprint di Le Mans e alla vigilia ha dichiarato che affronterà questo fine settimana con grande cautela per verificare le sue condizioni.

A causa del brutto infortunio nel Gran Premio di Catalogna al Mugello non ci sarà il fratello minore di Marc, Alex Marquez (Gresini Racing) che a causa della rottura della clavicola destra e di una frattura marginale a una vertebra sarà costretto a saltare anche il prossimo appuntamento, il Gran Premio d'Ungheria in programma dal 5 al 7 giugno. Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d'Italia di MotoGp sono in programma oggi, sabato 30 maggio.

Le qualifiche iniziano alle 10:50 con la Q1 e la Q2 è in programma alle 11:15. La Sprint si disputa alle ore 15. Le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d'Italia al Mugello sono trasmesse da SkySport e sono in chiaro su TV8 e per gli abbonati su SkyGo e Now





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motogp Gran Premio D'italia Mugello Qualifiche Sprint

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Superbike Aragon 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streamingSesto round stagionale per il mondiale riservato alle derivate di serie. In Spagna l'imbattuto Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) proverà ad allungare la striscia positiva, mentre il suo compagno di box Iker Lecuona va a caccia della prima vittoria davanti al suo pubblico. Gara-1 si correrà sabato alle ore 14.00, Gara-2 domenica alle 15.

Read more »

Moto3, Ogden 1° nelle Pre-qualifiche al Mugello: indietro gli italianiI risultati e i tempi del venerdì

Read more »

Moto2, al Mugello Vietti da record nelle Pre-qualificheI risultati e i tempi del venerdì

Read more »

Come sta Marc Marquez? Le sue prime sensazioni dopo il ritorno in motoIl ducatista ha chiuso 6° le Pre-qualifiche del venerdì al Mugello

Read more »