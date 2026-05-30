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Qualifiche e Sprint del Gran Premio d'Italia al Mugello

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Qualifiche e Sprint del Gran Premio d'Italia al Mugello
MotogpGran Premio D'italiaMugello
📆5/30/2026 8:41 AM
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I piloti tornano in pista dopo il Gran Premio di Catalogna. Il leader del Mondiale è Marco Bezzecchi (Aprilia) che precede il compagno di team Jorge Martin.

Oggi, sabato 30 maggio, si disputano al Mugello le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d'Italia. I piloti tornano in pista dopo il Gran Premio di Catalogna, a Barcellona, vinto da Fabio Di Giannantonio.

Il leader del Mondiale è Marco Bezzecchi (Aprilia) che precede il compagno di team Jorge Martin. Torna in sella alla sua Ducati dopo aver saltato per il brutto infortunio nella Sprint di Le Mans e alla vigilia ha dichiarato che affronterà questo fine settimana con grande cautela per verificare le sue condizioni.

A causa del brutto infortunio nel Gran Premio di Catalogna al Mugello non ci sarà il fratello minore di Marc, Alex Marquez (Gresini Racing) che a causa della rottura della clavicola destra e di una frattura marginale a una vertebra sarà costretto a saltare anche il prossimo appuntamento, il Gran Premio d'Ungheria in programma dal 5 al 7 giugno. Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d'Italia di MotoGp sono in programma oggi, sabato 30 maggio.

Le qualifiche iniziano alle 10:50 con la Q1 e la Q2 è in programma alle 11:15. La Sprint si disputa alle ore 15. Le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d'Italia al Mugello sono trasmesse da SkySport e sono in chiaro su TV8 e per gli abbonati su SkyGo e Now

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