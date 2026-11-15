Qualità della vita 2026: Stabilità al Centro-Nord, Disparità Nord-Sud in Italia

Indagine Sapienza 2026: 60 province su 107 con vita buona. Bolzano, Milano e Bologna prime, Mezzogiorno in ritardo. Analisi divario territoriale.

Il quadro nazionale sulla vivibilità complessiva in Italia per il 2026 mostra una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente. La ricerca, realizzata in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, evidenzia come la qualità della vita risulti buona o accettabile in 60 province su 107. Questo valore identico a quello registrato lo scorso anno testimonia la tenuta degli standard medio-alti in oltre metà del territorio nazionale, confermando un equilibrio aggregato che mantiene il Paese sostanzialmente stabile sul fronte della vivibilità.

La Frattura Nord-Sud Resta la Sfida Principale

Nonostante questa stabilità aggregata, la ricerca conferma ancora una volta una profonda frattura geografica tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno. È proprio nel Sud del Paese che continuano a concentrarsi le principali aree di disagio economico, sociale e personale, delineando un divario persistente che caratterizza l'edizione ventottesima dell'indagine. Questo squilibrio strutturale rappresenta il dato più significativo da considerare per comprendere la reale dinamica dei territori italiani, dove le opportunità non sono distribuite uniformemente.

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Le province che si distinguono per la capacità di offrire servizi, infrastrutture e opportunità sono principalmente Bolzano, Milano e Bologna. Queste realtà rappresentano l'eccellenza nel panorama nazionale, offrendo standard di vita che attirano l'attenzione su quanto il divario possa essere marcato. Al contrario, molte realtà meridionali continuano a registrare condizioni di disagio economico e sociale, evidenziando la necessità urgente di interventi mirati per colmare il gap che separa queste zone dal resto del territorio.

L'Analisi Strategica di Attilio Lombardi e Istituzioni

Attilio Lombardi, Founder dell'iniziativa, sottolinea che l'obiettivo dello studio è fornire una bussola concreta per orientare le scelte pubbliche. Conoscere i territori e individuarne le priorità di intervento è il fine di questa indagine, che offre un patrimonio di informazioni prezioso sia per i cittadini, che riescono così a conoscere meglio la realtà in cui vivono, sia per le istituzioni. Queste ultime possono programmare politiche più efficaci grazie ai dati emersi, trasformando statistiche complesse in strumenti operativi.

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Il Founder sottolinea inoltre che in questo percorso la comunicazione svolge un ruolo decisivo per trasformare i dati in conoscenza accessibile. Tale processo è essenziale per promuovere un confronto trasparente tra comunità e amministratori, creando un terreno comune per il dibattito pubblico. La trasparenza e l'accessibilità delle informazioni rappresentano quindi leve fondamentali per innescare un circolo virtuoso che possa favorire lo sviluppo equilibrato dei diversi contesti provinciali coinvolti nello studio.

Vulnerabilità del Sud e Progetti di Alessandro Polli

Sulla necessità di interventi strutturali insiste anche Alessandro Polli, del Dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell'Università Sapienza di Roma. I risultati confermano la presenza di estese aree di vulnerabilità nell'Italia meridionale e insulare, richiedendo un piano di interventi ad ampio spettro. Polli indica la necessità di obiettivi di medio e lungo periodo, finalizzati a colmare il divario che separa il Mezzogiorno dal resto del territorio nazionale in modo duraturo.

Tuttavia, non mancano segnali positivi che offrono spunti di ottimismo. Il balzo di Belluno e la crescita di diverse altre province dimostrano che progressi concreti sono possibili se guidati da strategie appropriate. La sfida rimasta in sospeso resta quella di ridurre le disuguaglianze e garantire maggiori opportunità e benessere a tutti i territori. Solo attraverso un impegno coordinato sarà possibile trasformare queste eccellenze isolate in standard diffusi su scala nazionale.