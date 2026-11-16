Qualità della vita Roma 2025: luci e ombre nella classifica Italia Oggi

La classifica Italia Oggi sulla qualità della vita rivela i progressi di Roma nei servizi sociali e nell'istruzione, ma evidenzia gravi criticità nella sicurezza e nei reati.

La ventottesima indagine sulla qualità della vita condotta da Italia Oggi e Ital Communications , in collaborazione con università84esima , fotografa la capitale italiana come una realtà in bilico tra progressi significativi e persistenti criticità strutturali. La classifica, che analizza 107 province italiane su nove indicatori specifici, posiziona Roma in una situazione particolare dove il benessere sociale convive con gravi lacune nella percezione di sicurezza.

Progressi nei servizi sociali e stabilità sanitaria

I dati rivelano un notevole salto di qualità per la Città Eterna nel settore dei servizi sociali, dove la posizione sale dal 41esimo al 27esimo posto nella classifica nazionale. Questo miglioramento indica un'effettiva ottimizzazione delle risorse dedicate al benessere della comunità locale. Parallelamente, il settore sanitario mostra una stabilità solida, confermandosi al 15esimo posto dopo essere stato al 16esimo nell'edizione precedente.

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Anche la dimensione economica e la crescita demografica mostrano indicatori positivi o comunque stabili. Il reddito e la ricchezza complessiva della provincia migliorano di cinque posizioni, passando dal 39esimo al 34esimo posto. La crescita demografica, pur rimanendo competitiva, registra una lieve flessione dal 26esimo al 28esimo posto, mantenendo comunque Roma tra le province con dinamiche abitative significative.

Criticità insormontabili su sicurezza e lavoro

Nonostante i successi sociali, Roma affronta un problema strutturale gravissimo per quanto riguarda i reati e la percezione di sicurezza. In questo ambito cruciale, la capitale italiana si inchioda all'ultimo posto utile della classifica, posizionandosi al 104esimo posto su 107 province esaminate. Questa posizione riflette una crisi di fiducia dei cittadini e una difficoltà persistente nel garantire l'incolumità pubblica.

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Un'altra voce che segnala un netto peggioramento è quella relativa agli affari e al lavoro, che comprende la sicurezza nei luoghi di impiego. In questo indicatore, Roma scende di sei posizioni, passando dal 69esimo al 75esimo posto. Questo calo suggerisce un aumento dei rischi o una percezione negativa delle condizioni di sicurezza nei contesti professionali della città.

Prestazioni scolastiche eccellenti ma ambiente critica

Sul fronte dell'istruzione e della formazione, la Capitale dimostra di mantenere standard elevati e competitivi a livello nazionale. La posizione stabile al 11esimo posto conferma la solidità del sistema scolastico e formativo romano, che rappresenta uno dei punti di forza del territorio. Questo risultato contrasta nettamente con la voce ambiente, che si attesta al 74esimo posto, evidenziando un divario tra servizi essenziali e tutela del territorio.

Analisi comparata delle altre province del Lazio

Guardando alle altre province laziali emerge uno scenario eterogeneo dove ogni territorio mostra punti di forza e debolezze distinti. Viterbo si difende bene in tema di istruzione, occupando il 57esimo posto, ma soffre in ambito ambientale, posizionandosi al 89esimo posto. Rieti mostra una situazione simile con servizi sociali al 53esimo posto, ma un turismo e una cultura che lo relegano al 105esimo posto.

Frosinone emerge come la provincia più sicura, con un notevole 25esimo posto nella classifica della sicurezza, ma paga questa eccellenza con gravi criticità nel settore sanitario, finendo al 98esimo posto. Infine, Latina presenta un indicatore sanitario debole al 89esimo posto, ma compensa con una buona dinamica demografica, confermata dal 47esimo posto, indicando una popolazione in espansione o stabile rispetto ad altre aree.