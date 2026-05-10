Quando e a che ora si giocherà Roma-Lazio? Ultime notizie e ipotesi

La scelta della data e dell'ora del derby tra Roma e Lazio verrà presa martedì, al termine di questa giornata di campionato. Nel frattempo, il questore di Roma, Roberto Massucci, ha espresso la sua opinione riguardo la concomitanza con gli Internazionali di tennis. La decisione spetterà al Prefetto di Roma, Giannini, che terrà conto dell'ordine pubblico e della situazione attuale. La Lega, che ha già programmato la data della finale del tennis, dovrà valutare le opzioni disponibili e prendere una decisione in base ai risultati di oggi e domani.

Quando, e a che ora, si giocherà Roma-Lazio ? La scelta verrà presa martedì, al termine di questa giornata di campionato. Nel frattempo il questore di Roma, Roberto Massucci, ha detto: "Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby".

Massucci ha parlato a margine della partenza della "Race for the Cure".

"Roma - ha aggiunto - è una città che è sempre uguale a se stessa. L'anno scorso abbiamo indubbiamente gestito i mesi più difficili degli ultimi trent'anni di storia di Roma, però quest'anno ci sta proponendo nuove sfide. Le piazze sono sensibili a quello che sta accadendo nel mondo e nel paese e quindi nel nostro mestiere il mantenimento dell'ordine pubblico a Roma è sempre un grande impegno". Come stanno, quindi, ad ora le cose?

Derby Roma-Lazio ultime news data e ora Per prima cosa va detto che solo martedì si avranno notizie ufficiali . Il motivo è facile: si deve aspettare la fine di questo turno di campionato (Napoli - Bologna è in programma domani alle 20.45) per capire quali e quante squadre giocheranno in contemporanea. Poi si deciderà, ma è chiaro che il derby dovrebbe "portarsi dietro" tutte le altre. Di sera, per motivi di ordine pubblico, non si può giocare .

Quindi domenica e lunedì alle 20.45 niente da fare. Domenica alle 15 o alle 18 in teoria anche, perché a poche centinaia di metri dall'Olimpico, nel parco del Foro Italico, al Centrale è in programma alle 17 la finale maschile degli Internazionali di tennis. Scongiuri permettendo, con Jannik Sinner. Ma, anche se non ci fosse il numero uno al mondo, i biglietti (tanti) sono già stati tutti venduti da mesi, attese poco più di 10mila persone.

Quindi restano sul piatto due ipotesi: domenica alle 12.30 oppure lunedì alle 18. Ma chi decide? Quando si gioca Roma - Lazio: chi decide L'ultima parola, quella finale, spetta al Prefetto di Roma, Giannini. L'ordine pubblico ha sempre la priorità su tutto, Lega e tv comprese, ovviamente.

Quindi è chiaro che sarà il Viminale a stabilire, o quantomeno a dare l'ok finale, alla data e all'orario del derby. La Lega, che pure da un anno sapeva la data della finale del tennis ma al momento del sorteggio non ha inserito nel cervellone questo criterio "discriminante" per la giornata di Roma - Lazio, farà le sue valutazioni, ma le consultazioni sono già operative da giorni. In base ai risultati di oggi e domani verrà presa una decisione.

E non è escluso che, alla fine, a farne le spese potrebbe essere la contemporaneità : derby di lunedì o tutte le altre di domenica? L'ipotesi, ad ora, c'è





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