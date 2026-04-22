Quando il Silenzio Aggrava le Ferite: La Gestione dei Comportamenti Disfunzionali in Azienda

Analisi di come la mancata gestione tempestiva e strutturata di aggressioni, molestie e comportamenti disfunzionali in azienda possa portare a conseguenze gravi e a un danno organizzativo duraturo. L'importanza di riconoscere l'escalation e di assumersi la responsabilità di un intervento efficace.

Molti eventi problematici in azienda non raggiungono un punto di crisi perché rimangono inosservati. Aggressioni, molestie e comportamenti disfunzionali si aggravano significativamente una volta che vengono portati alla luce.

La differenza è sostanziale: ignorare un problema è una cosa, assistere a una sua escalation e continuare a gestirlo come se si risolvesse spontaneamente è un'altra. L'illusione che il tempo possa placare la situazione o che l'assenza di nuovi episodi equivalga a una gestione efficace è un errore comune. Molte organizzazioni aziendali rivelano i propri limiti proprio in questi momenti, limitandosi a dichiarazioni di principio e a una sensibilità esibita a parole.

Il punto critico si raggiunge quando il caso è già emerso e richiede un cambiamento radicale: una nuova metodologia e un'attenzione rinnovata. Un primo segnale di allarme è una reazione eccessiva e plateale, che dovrebbe immediatamente aumentare il livello di vigilanza. Poi, un commento inappropriato rivolto a una collega, seguito da un atto fisico come un'aggressione con conseguenti lesioni e infine una denuncia formale.

A questo punto, non si tratta più di un semplice conflitto interpersonale o di un momento di tensione. È una progressione che richiede un intervento organizzativo tempestivo, strutturato e documentato. Troppo spesso, però, la risposta si rivela inadeguata. Il problema non risiede solo nell'evento tra due individui, ma in ciò che l'organizzazione fa dopo averne avuto conoscenza: registra il fatto, rivaluta il contesto, adotta misure differenziate in base alla gravità e lascia una traccia chiara delle proprie decisioni.

Se ciò non avviene, il caso non viene realmente gestito, ma semplicemente 'accompagnato' nel tempo. Questo significa che l'organizzazione non è ignara della situazione, ma non la trasforma in un'azione concreta. Il rischio non scompare, ma si nasconde sotto la superficie, mentre l'azienda si convince di aver fatto abbastanza. Le molestie sul lavoro, in particolare, tendono a essere minimizzate e le vittime isolate, rendendo difficile la consapevolezza del problema.

Il danno organizzativo raramente deriva da una singola omissione eclatante, ma da una serie di debolezze minori che si accumulano: si ascolta senza registrare, si prende atto senza rivalutare, si rassicura senza proteggere, si parla senza documentare e si lascia che il caso si evolva senza un intervento adeguato. A un certo punto, la questione non è più stabilire la gravità dell'episodio, ma capire se l'organizzazione è stata in grado di riconoscere il cambiamento di livello, di leggere la situazione nel suo complesso invece di scomporla in eventi isolati.

È fondamentale comprendere che un segnale premonitore, seguito da un alterco e poi da un'aggressione fisica con lesioni, culminando in una denuncia, non può essere trattato come una somma di frizioni occasionali. La mancanza di questa comprensione compromette la solidità dell'organizzazione e il rischio non si limita al comportamento del singolo individuo, ma diventa un problema sistemico.

Spesso, dopo i fatti, emerge una narrazione interna rassicurante che descrive un clima collaborativo e rapporti rientrati, senza evidenziare segni particolari o ulteriori elementi. Tuttavia, una narrazione successiva, da sola, non è sufficiente a gestire un caso. Deve essere supportata da misure concrete, verifiche, monitoraggio, responsabilità chiare e una logica decisionale trasparente. Un'organizzazione dimostra maturità non quando si convince che il problema è risolto, ma quando è in grado di spiegare, passo dopo passo, le azioni intraprese.

In questo contesto, una sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 2025 è particolarmente significativa, poiché sottolinea la responsabilità della società per essere rimasta 'nella rimozione del fatto lesivo' nonostante ne fosse a conoscenza. Questo sposta l'attenzione dal fatto originario e dal suo autore materiale alla qualità della risposta successiva alla conoscenza del fatto.

Non è sufficiente accertare l'evento, ma è fondamentale ciò che l'organizzazione fa, o non fa, dopo averlo saputo: leggere i segnali pregressi, riconoscere l'escalation, aumentare il livello di attenzione, contenere il rischio, proteggere, monitorare e documentare le scelte fatte. Un caso non si risolve da solo e, quando sembra spegnersi spontaneamente, spesso non è stato risolto, ma semplicemente ignorato





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