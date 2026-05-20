Quando sostituire i pantaloni corti: alleati perfetti per diverse occasioni

Proponiamo una guida all'abbinamento del blazer e shorts, una selezione di shopping di alternative, e una suggestione di come ispirarsi allo stile di Virginia Stablum

Un capo estivo a cui ormai manca la primavera, comodi, pratici e pigri, ma dynamicamente spensierati e agganciati per diverse occasioni. Investiti da Sophie Codegoni, blazer e shorts: un look primaverile chic, senza fronzoli e facile da riproporre in un guardaroba Zara e H&M. In un'estate retro, Virginia Stablum veste scamicci e shorts: un perfetto mix tra retro, essenziale e grintoso, secondo il suo stile urbano e ricercato.

Un'abbinamento perfetto per questi shorts da ciclismo eleganti e perfetti per l'estate. Con pure un bermuda o un paio di hot pants, un lavaggio twilight o uno chiaro, vintage o no





Cosmopolitan_IT / 🏆 21. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Style Guide D'acquisto Indossare Il Blazer E I Shorts Guida All'abbinamento Della Primavera Shopping Di Alternative Da Valutare Virginia Stablum Si Ispira Alla Moda Abbinamento Del Blazer E Shorts Guide D'acquisto Guide Di Stile

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barcellona conferma Flick: ecco quando arriverà la firma sul nuovo contrattoIl tecnico tedesco, Hans-Dieter Flick, ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione. La firma è avvenuta presso gli uffici del club in presenza del presidente eletto Joan Laporta e di altri membri della commissione sportiva blaugrana.

Read more »

Quando la profumeria si ispira alla fantascienza, tra note metalliche e ispirazioni extraterrestriFragranze fredde, astratte e, sorprendentemente, magnetiche che parlano di oggi e di domani

Read more »

La pubblicità di Renzi contro Meloni, sfottuta come il Duce: “Quando c’era lei”Una campagna di affissioni nella stazioni di Roma e Milano: «QVANDO C’ERA LEI si pagavano più tasse», «QVANDO C’ERA LEI i treni arrivavano in ritardo», «QVANDO…

Read more »

Quando una collega introduce il bilanciamento fisico con esercizi buddhistiIl testo è una notizia che racconta del terzo revival di una pratica alternativa di yoga per stare in forma, chiamata 'chi kung' o 'arti marziali aumenta la vitalità', rivelata dal 1939 a seguito della scoperta di un remoto monastero tibetano. Questa pratica consiste in una sequenza di cinque esercizi dinamici per ritrovare la salute e la giovinezza, che è stata minore per più di 50 anni, prima di riviverla negli anni '80 e negli anni '90. Oggi, le sequenze sono popolari sui social media e vengono seguita da persone di ogni età in tutto il mondo.

Read more »