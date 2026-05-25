Quando trovare un animale selvatico in difficoltà

La regola fondamentale è semplice: prima di toccare un animale selvatico bisogna osservarlo attentamente e chiedere consiglio al personale competente. Molti giovani uccelli, per esempio, lasciano il nido prima di saper volare perfettamente. Un pullo immobile o nascosto tra i cespugli non è necessariamente in difficoltà. Se però l'animale si trova in una situazione di pericolo, in mezzo alla strada, vicino a un marciapiede trafficato o esposto a cani e gatti, può essere sufficiente spostarlo di pochi metri in una zona più sicura, lasciandolo comunque nelle vicinanze affinché i genitori possano ritrovarlo.
25 Maggio 2026 alle 07:42Con l'arrivo della bella stagione aumentano le segnalazioni di animali selvatici feriti, disorientati o apparentemente abbandonati. Uccelli caduti dal nido, ricci investiti, caprioli immobili nell'erba alta, piccoli mammiferi trovati ai bordi delle strade: situazioni che suscitano il desiderio di intervenire subito.
Le richieste di aiuto rivolte alle associazioni animaliste e ai Centri di recupero per animali selvatici sono in costante crescita. Molti cittadini, però, non sanno come comportarsi né a chi rivolgersi quando trovano un animale in difficoltà. E il rischio è che, spinti dalla buona volontà, si intervenga nel modo sbagliato. Eppure, spiegano gli esperti dei centri di recupero fauna selvatica e delle associazioni animaliste, non sempre raccogliere un animale è la scelta corretta.
In molti casi un intervento impulsivo può addirittura compromettere la sopravvivenza dell'animale
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