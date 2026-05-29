Quanto si può comprare con 200.000 euro nelle città italiane e nelle località turistiche?

L'analisi del Gruppo Tecnocasa per Adnkronos/Labitalia mostra le dimensioni degli immobili acquistabili con un budget di 200.000 euro in diverse città e località turistiche, evidenziando differenze tra usato e nuovo e le variazioni di prezzo all' interno delle stesse aree metropolitane.

Con un budget di 200.000 euro , le possibilità di acquisto di un immobile in Italia variano notevolmente tra le grandi città e le località turistiche , oltre che tra immobili usati e di nuova costruzione.

L'analisi dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa per Adnkronos/Labitalia ha preso in esame la tipologia medio usata e quella medio nuova, fornendo un quadro dettagliato delle metrature accessibili in diverse aree. Nelle grandi città, i prezzi più elevati si registrano nei centri storici e nelle zone universitarie, dove la domanda di investimenti per B&B o affitti a studenti è alta. Milano, la più cara, offre solo 60 mq usati e 52 mq nuovi con 200.000 euro.

Roma, seconda per costi, permette di acquistare in media 43 mq usati e 37 mq nuovi, mentre le zone centrali sono ancora più limitate, spesso riducendosi a un monolocale. Firenze e Venezia presentano dinamiche simili, con metri quadrati ancora più ridotti nelle aree centrali, maBtn Lombardia offrono opportunità più interessanti: a Bergamo si possono ottenere 112 mq usati e 81 mq nuovi, mentre a Brescia le metrature sono di 81 mq usati in zone centrali, penalizzate dalla trasformazione in strutture ricettive.

Torino, nonostante una crescita prezzi del 6% nel 2024, rimane accessibile: mediamente 111 mq usati da ristrutturare e 79 mq ristrutturati; nel centro città si scende a 83 mq. Bologna, con il suo tessuto universitario, mostra differenze marcate fra quartieri: in aree come 'Novoli' si arriva a 75 mq, ma nei pressi dell'ospedale S. Orsola si诣 65 mq.

Palermo si conferma la più economica tra le grandi città, con 167 mq usati e 135 mq nuovi, una rendered appetibile anche per investimenti turistici. Bari ha evidenziato un rincaro del 13,4% nell'ultimo anno; qui 200.000 euro consentono 73 mq usati e 54 mq nuovi, mentre le zone universitarie riducono la metratura a 65 mq. Le località turistiche riservano sorprese contrastanti.

Nelle stazioni sciistiche di lusso come Courmayeur e Sestriere, i prezzi sono elevati: a Courmayeur si acquistano 63 mq usati e 48 mq nuovi, mentre a Sestriere le metrature scendono a 81 mq usati in zone centrali. Nelle località balneari, la variabilità è ampia: la Versilia offre 167 mq usati e 135 mq nuovi, mentre la Costiera Amalfitana è proibitiva, con soli 32 mq usati.

Nelle zone lacustri, il Lago di Iseo permette di acquistare un trilocale di circa 100 mq, mentre sul Lago di Garda si trovano 93 mq sulla sponda trentina e 56 mq su quella lombarda. In Sardegna, le wealth locations come Porto Cervo hanno prezzi stellari, ma altre zone consentono 88 mq usati.

In generale, le aree centrali delle città e rinomate località turistiche sono caratterizzate da metrature inferiori a causa della forte domanda di investimento nel ricettivo, mentre le zones periferiche o meno richieste offrono spazi più ampi. Il dato emblematico è che con lo stesso budget si può passare da un monolocale a Milano centro a una villa a Palermo, a dimostrazione della disparità territoriale del mercato immobiliare italiano.

Gli investitori orientati sul B&B o sulle case vacanza accettano dimensioni più ridotte in cambio di location privilegiate, mentre le famiglie cercano metrature maggiori in periferia. Il rapporto evidenzia come il mercato italiano rimanga frammentato e fortemente influenzato da fattori locali, dalla pressione turistica alla presenza di atenei, con una forbice che si allarga tra le metropoli e le città minori





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