Il calculatore sviluppato da NordVPN e NordStellar offre informazioni sulle quote di vendita sul dark web per la maggior parte dei dati personali nabbiati. In particolare, vengono elencate diverse tipologie di dati, inclusi: credenziali bancarie, abbonamenti piattaforme di streaming come Netflix, TikTok e Binance, account home banking e profili social.
Quanto vale un passaporto italiano sul Dark Web? 35 dollari; al cambio poco meno di 30 euro. E se si considera un pacchetto completo che includa anche documento di identità, patente di guida e indirizzo mail il conto arriva a oltre 108 euro.
È questo un esempio del borsino svelato dal calcolatore interattivo online di NordVPN - la specialista che offre servizi di rete privata virtuale. Grazie alla collaborazione con NordStellar, la piattaforma di gestione dell'esposizione alle minacce informatiche, è stato possibile analizzare circa 75 mila annunci sui mercati del dark web e rilevare quanto le informazioni personali degli italiani siano tra le più richieste al mondo
Darkweb Nordvpn Nordstellar Carte Di Credito Contratti Di Locazione Fattura Di Condominio Bars
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