Quarta rapina per l'imprenditrice Daniela Fargion: vuole vendere tutto e lasciare l'Italia

Dopo essere stata aggredita e derubata per la quarta volta in dieci anni, la 65enne Daniela Fargion ha deciso di abbandonare la sua attività e la sua villa. I rapinatori hanno usato la tortura elettrica per estorcerle informazioni e hanno rubato beni per 600.000 euro. La donna accusa lo Stato per la mancanza di sicurezza.

L'imprenditrice della moda Daniela Fargion , 65 anni, è stata vittima di una quarta rapina nella sua villa di Impruneta , vicino Firenze. Il raid è avvenuto il 16 giugno, quando una banda di criminali ha fatto irruzione nella sua abitazione mentre dormiva, legandole un braccialetto elettrico al polso e minacciandola con una pistola.

Per due ore e mezza, i rapinatori hanno percosso Fargion, chiedendo denaro e gioielli, e hanno saccheggiato l'intera villa, portando via un bottino stimato di 600.000 euro, tra cui borse, orologi di lusso come un Patek Philippe e una pistola regolarmente detenuta. La rapina è stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza, ma i colpevoli sono fuggiti senza essere identificati.

Sconvolta e delusa, Fargion ha annunciato la sua intenzione di vendere sia la casa sia l'azienda per trasferirsi altrove, esprimendo forti dubbi sull'efficacia delle forze dell'ordine e denunciando l'assenza dello Stato nella tutela dei cittadini. Le indagini sono in corso, ma la donna è scettica sul fatto che i responsabili vengano catturati e puniti





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