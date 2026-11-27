Anticipazioni Quarto Grado 27 novembre: ospite Roberto Pennini su Garlasco, padre di Giulia Tramontano e inchiesta sulla corruzione. Dettagli ospiti e temi.

Il programma Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero su Retequattro, torna sul piccolo schermo il 27 novembre alle ore 21.30 con una nuova puntata ricca di temi sensibili e testimonianze esclusive. L'edizione di questa sera si concentra principalmente sul caso Garlasco, coinvolgendo una figura chiave dei primi momenti delle indagini e il padre della vittima.

Il Maresciallo Pennini racconta Garlasco

Roberto Pennini, ex maresciallo dei Carabinieri, è il primo ospite ufficiale in studio per questa puntata del 27 novembre. La sua presenza è fondamentale poiché fu tra i primi operatori a intervenire sul luogo del delitto, nella villetta di via Pascoli, lo scorso 13 agosto 2007.

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Il ruolo del maresciallo Pennini è stato determinante nelle prime ore della tragedia. Egli scattò alcune delle fotografie fondamentali che sono servite a ricostruire la dinamica dei fatti e a orientare le successive indagini giudiziarie. La sua testimonianza offre una prospettiva privilegiata sui momenti immediatamente successivi alla scoperta del corpo di Giulia Tramontano.

Il padre di Giulia Tramontano in diretta

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la puntata dedica uno spazio significativo alla figura di Franco Tramontano, padre della giovane vittima. La sua testimonianza in studio rappresenta un momento di particolare intensità emotiva e di riflessione pubblica sul tema della violenza femminile.

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Il coinvolgimento di Franco Tramontano non è isolato ma si intreccia con altre inchieste condotte dal programma. In questa stessa sera, il conduttore Gianluigi Nuzzi prosegue l'analisi parallela riguardante la presunta corruzione, tema che potrebbe avere possibili risvolti significativi sulla posizione di alcune figure coinvolte nel giro di indagini.

Giudici e avvocati per la corruzione

Per approfondire le questioni legate alla presunta corruzione, la trasmissione ha invitato a studio l'avvocato Claudio Salvagni. Il legale porterà le sue considerazioni tecniche e legali sul caso, offrendo al pubblico un'analisi critica degli aspetti procedurali ed etici coinvolti.

A affiancare l'avvocato Salvagni nel dibattito c'è Marzio Capra, consulente della difesa. La presenza di questi due esperti permette di esaminare la questione da diverse angolazioni, cercando di fare chiarezza su aspetti complessi che toccano sia la sfera giuridica che quella morale del caso.

La rosa completa degli ospiti

Oltre ai temi principali sul caso Garlasco e sulle indagini sulla corruzione, la puntata del 27 novembre presenta una lista articolata di altri ospiti che porteranno la loro opinione e le loro esperienze. Tra i presenti in studio si segnalano Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

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La varietà degli ospiti riflette la struttura tipica di Quarto Grado, che mescola cronaca nera, inchiesta giornalistica e approfondimento legale. L'interazione tra le diverse voci in studio permetterà di costruire un quadro completo e multifaccettato degli eventi trattati, offrendo agli spettatori uno strumento di analisi approfondito e aggiornato sulla situazione attuale.