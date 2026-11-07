Quarto Grado: Scontro acceso tra Abbate e Taccia sul caso Garlasco

A Telematch e Quarto Grado nasce un acceso dibattito. Angela Taccia difende Andrea Sempio, mentre Carmelo Abbate contesta la tesi difensiva, accusandola di bias umano nel caso Chiara Poggi.

La puntata di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, trasmessa venerdì 6 novembre, è stata segnata da un confronto verbale particolarmente teso tra il giornalista Carmelo Abbate e l'avvocata Angela Taccia. Il dibattito è ruotato attorno alla posizione della Procura nella inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con la difesa che contesta fermamente le accuse contro Andrea Sempio.

Dettagli principali dello scontro televisivo

Angela Taccia, insieme al collega Liborio Cataliotti, ha rappresentato legalmente Andrea Sempio contestando l'approccio del giornalista. L'avvocata ha accusato Abbate di mancanza di pudore nel voler cercare una giustificazione per la colpevolezza di Sempio, affermando che tale giustificazione non si riscontra nei fatti concreti.

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Il dibattito è stato una serie di domande e risposte ognuna volta a sostenere la propria tesi: "Quali sono gli elementi oggettivi e concreti che ti portano a essere così sicuro che la tesi della Procura sia effettivamente reale e che sia assolutamente certo che Andrea sia stato rifiutato da Chiara e che quindi sia scoppiata questa furia omicida?", ha chiesto Taccia.

Pronta la replica di Abate: "Devo parlare con una avvocata che a mio avviso sta adottando una difesa molto umana più che tecnica. Avvocata Taccia, giustifichi l'ingiustificabile". A quel punto Taccia, visibilmente contrariata, ha concluso: "Voi vi fate forti del fatto che sono giovane e che sono amica di Sempio, ma un giorno dovrete chiedergli scusa, a lui ma anche a me, come donna e come professionista. Il penalista mette anche l'umano".

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Le posizioni delle parti in causa

Gianluigi Nuzzi è intervenuto per placare gli animi: "Come gli avvocati Bocellari e De Rensis hanno fatto la loro strategia, così loro saranno liberi di adottare la loro", ha osservato il conduttore in riferimento a Taccia e al suo collega Cataliotti.

"Sono mesi che cercano di discriminarmi, ma è il lavoro a parlare per me", ha aggiunto Abbate, difendendo il suo approccio giornalistico. La tensione tra i due è emersa chiaramente, con Taccia che ha definito la difesa di Sempio come basata su elementi umani piuttosto che tecnici, una strategia che Abbate ha criticato aspramente.

La difesa di Sempio, rappresentata da Taccia e Cataliotti, si basa sull'innocenza del suo assistito, contestando le prove raccolte dalla Procura. Taccia ha ribadito più volte la sua fiducia nella buona fede di Sempio, sottolineando la differenza tra le sue azioni e le accuse mosse contro di lui.

Impatto e prossimi sviluppi

Insieme al collega Liborio Cataliotti, Angela Taccia assiste legalmente Andrea Sempio nell'inchiesta relativa al caso dell'omicidio di Chiara Poggi. L'avvocata, 36enne originaria di Abbiategrasso, difende con fermezza l'innocenza del suo assistito sia nelle aule di tribunale che nei programmi televisivi che si occupano del caso.

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La vicenda ha attirato l'attenzione dei media per la natura accesa del dibattito, con Taccia che respinge i tentativi di "mostrificazione" mediatica di Sempio, descrivendolo, in virtù della sua conoscenza personale, come una persona "delicata, tenera e perbene".

Il rapporto con Sempio, infatti, prima ancora che di natura professionale, è umano: i due, infatti, hanno avuto una breve relazione amorosa nel 2014 durata circa tre o quattro mesi. La storia è stata interrotta dalla stessa Taccia dopo aver incontrato l'uomo che sarebbe poi diventato suo marito.

"Io ho chiuso la storia, perché ho incontrato un ragazzo di cui sono innamorata ed è mio marito", ha raccontato Taccia al Giornale qualche tempo fa. "Andrea Sempio non è un violento come qualcuno ha insinuato da certe intercettazioni che sono avulse dal contesto. Dopo di me ha avuto altre relazioni con altre ragazze e con tutte è rimasto in ottimi rapporti".